В Питере семиклассник погиб после того, как его напоили алкоголем и избили

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Во Всеволожском районе Санкт-Петербурга 13-летний школьник утонул в карьере, после того, как его напоили некачественной водкой и избили, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, парень гулял возле карьера со своей 15-летней подругой, когда к ним подошли еще двое парней постарше и предложили выпить. Парень согласился, однако, от алкоголя ему быстро стало плохо. Он стал ругаться с новыми знакомыми и уличать их в том, что они подсунули ему паленый алкоголь. Один из них сильно разозлился и ударил школьника в печень.
Пострадавший пополз к водоему, чтобы умыться, но оступился и пошел ко дну. Когда парня достали из воды – он был уже мертв.
Проводится проверка, полиция разыскивает тех самых щедрых подростков.
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Пострадавший пополз к водоему, чтобы умыться, но оступился и пошел ко дну. Когда парня достали из воды – он был уже мертв.
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Евгения Парфентьева