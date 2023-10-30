В Питере террорист угрожал взорвать ветклинику игрушечной гранатой, но отвлекся на кота

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В Санкт-Петербурге был замечен «вежливый террорист», который угрожал взорвать ветеринарную клинику, но засмотрелся на кота.
Мужчина зашел в ветклинику «Ситивет» на улице Дыбенко и предлагал продавщице приобрести какую-то мазь. Женщина отказалась и тот решил показать ей гранату. Сотрудница перепугалась и не сразу смогла сразу отыскать тревожную кнопку. Пока она пыталась это сделать, террорист решил пообщаться с котиком одно из посетителей. Ему он тоже предложил гранату, оно поняв, что спроса нет, попрощался и ушел.
Мужчину задержала полиция по горячим следам. Террористом оказался 37-летний Евгений Ершов, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Граната оказалась муляжом. На него составили протокол за мелкое хулиганство, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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«Вот такая мазь есть, стоит 50 рублей. Хотите в полцены взять? Это очень важно. Жалко... Ладненько, всего доброго! А вам такие вещи нужны? А вот так? (Достал гранату.) Жалко. Ладненько, всего доброго», — цитирует террориста портал Life.ru.
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Алина Юрчак