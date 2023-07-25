В Питере тракторист изнасиловал пьяную школьницу

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В Санкт-Петербурге школьница пошла на прогулку с новым знакомым, который напоил ее и изнасиловал, сообщает «РЕН ТВ».
По информации СМИ, 22 июля 27-летний уроженец Сибири пригласил на прогулку петербургскую восьмиклассницу. Он предложил ей выпить неустановленный напиток, после употребления которого девочка потеряла бдительность. Злоумышленник воспользовался состоянием школьницы и изнасиловал ее.
Заявление в полицию написала мать девочки.
Мужчину схватили. Оказалось, что мужчина, работающий трактористом, приехал в северную столицу на заработки.
На задержанного возбудили уголовное дело за изнасилование. Однако, из чего состоял напиток, который он предложил выпить девочке – следствию еще предстоит установить.
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Заявление в полицию написала мать девочки.
На задержанного возбудили уголовное дело за изнасилование. Однако, из чего состоял напиток, который он предложил выпить девочке – следствию еще предстоит установить.
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Евгения Парфентьева