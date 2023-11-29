В питерской квартире нашли обездвиженную семью благодаря лаю собаки

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В Петергофе обездвиженных супругов обнаружили в запертой квартире на улице Халтурина. Внимание на квартиру обратили благодаря лаю собаки.
«Фонтанка» пишет, что соседка семейной пары давно их не встречала и забила тревогу. Она сообщила полицейским, что из их квартиры слышен лай собаки и звуки работающего телевизора.
Спасатели вскрыли дверь и увидели на полу 50-летнего мужчину и 55-летнюю женщину. Врачам не удалось спасти семью.
Правоохранители начали проверку.
Ранее сообщалось, что на склоне у дороги в курортном турецком городе Бодрум нашли тела 42-летней россиянки Ирины Двизовой и её 15-летней дочери Даяны. Одно из тел было завернуто в простыню и перевязано верёвками, второе просто брошено рядом.
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Спасатели вскрыли дверь и увидели на полу 50-летнего мужчину и 55-летнюю женщину. Врачам не удалось спасти семью.
Ранее сообщалось, что на склоне у дороги в курортном турецком городе Бодрум нашли тела 42-летней россиянки Ирины Двизовой и её 15-летней дочери Даяны. Одно из тел было завернуто в простыню и перевязано верёвками, второе просто брошено рядом.
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Мария Фирсова