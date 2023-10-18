В питерской квартире обнаружены тела беременной девушки и её парня

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Житель Санкт-Петербурга обнаружил в квартире трупы беременной племянницы и её парня.
РЕН ТВ пишет, что ЧП случилось в доме на Московском шоссе. Мужчина начал беспокоиться: его племянница два дня не выходила на связь. Он приехал проведать родственницу. Дверь в квартиру была заперта, а на звонок не было никакой реакции. Мужчина решил вскрыть дверь.
Мужчина вызвал полицию. Тела возлюбленных отправлены на экспертизу.
Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае ребёнка оставили одного дома, он погиб в пожаре.
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«Зайдя внутрь он нашел два трупа. Также в квартире была бутылка со странным желтым веществом и два пакета с порошком», – рассказал источник.
Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае ребёнка оставили одного дома, он погиб в пожаре.
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Мария Фирсова