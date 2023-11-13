В питерской квартире при загадочных обстоятельствах скончался младенец

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Двухмесячная девочка умерла в квартире на проспекте Стачек в Петербурге.
«На теле ребенка не нашли признаков насильственной смерти», — рассказал РЕН ТВ источник.Для установления причины смерти тело младенца направили в морг.
Сообщается, что в этой семье есть ещё один ребенок — годовалый мальчик.
Ранее в Закарпатской области на западе Украины случилось ДТП, в котором по вине пьяной матери скончался ребёнок. На записи видно, как мать идёт по тротуару и несёт ребенка на руках, потом ставит его на землю и падает. Пока женщина лежала и не могла встать, ребёнок выбежал на дорогу. За секунду до появления грузовика женщина заметила, что дочь вышла на дорогу. Она вскочила на ноги, но было уже поздно: ребёнок попал под колёса.
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