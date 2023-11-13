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В питерской квартире при загадочных обстоятельствах скончался младенец

13 ноября 2023, 08:59
Фото: istockphoto/Diego Cerro Jimenez

Фото: istockphoto/Diego Cerro Jimenez

Двухмесячная девочка умерла в квартире на проспекте Стачек в Петербурге.
«На теле ребенка не нашли признаков насильственной смерти», — рассказал РЕН ТВ источник.
Для установления причины смерти тело младенца направили в морг.


25-летняя мать и 28-летний отец ребёнка нигде не работает и состоят на учете в ПДН. Глава семейства уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Он угрожал человеку убийством.

Сообщается, что в этой семье есть ещё один ребенок — годовалый мальчик.

Ранее в Закарпатской области на западе Украины случилось ДТП, в котором по вине пьяной матери скончался ребёнок. На записи видно, как мать идёт по тротуару и несёт ребенка на руках, потом ставит его на землю и падает. Пока женщина лежала и не могла встать, ребёнок выбежал на дорогу. За секунду до появления грузовика женщина заметила, что дочь вышла на дорогу. Она вскочила на ноги, но было уже поздно: ребёнок попал под колёса.

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#полиция
#санкт-петербург
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В Екатеринбурге ночью подожгли релейный шкаф на железной дороге
13 ноября 2023, 09:38

Фото: istockphoto/Sergei Ramiltsev

Поджог произошёл на ж/д возле машиностроительного завода под Екатеринбургом.
Shot пишет, что сегодня ночью неизвестный спалил оборудование, которое находилось рядом с путями, по которым в том числе ходят пассажирские электрички. Сгоревший релейный шкаф был обнаружен недалеко от станции Монетная, после того как незапланированно сработали датчики на перегоне. 

Прибывшие сотрудники экстренных служб обнаружили на релейнике следы горючего, а вокруг него было сильно натоптано. Рядом с местом поджога расположена промзона с несколькими предприятиями, среди которых Березовский завод машиностроительных конструкций (БЕРМАШ). 

Благодаря оперативной реакции диспетчера, на движение поездов ЧП никак не повлияло. Поджигателю грозит до 5 лет колонии. Его разыскивают. 

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#железная дорога
#поезд
#екатеринбург
#чп
#полиция
#авария
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E1.RU: Пострадавшая в ДТП на Режевском тракте шестилетняя девочка скончалась
13 ноября 2023, 09:10

Фото: iStock/izzzy71

Пострадавшая в страшном ДТП на Режевском тракте шестилетняя девочка скончалась в больнице, об этом сообщает E1.RU.
Напомним, 2 ноября на автодороге Режевской тракт 52-летний водитель, лишённый водительских прав ещё в 2019 году, вылетел на встречку и врезался в другой автомобиль. Виновник ДТП и его пассажирка от полученных травм скончались на месте, не дождавшись прибытия медиков.

В другом автомобиле ехали бабушка и две внучки - шести и одиннадцати лет. 

Шестилетнюю пострадавшую госпитализировали в больницу с серьёзными ушибами, разрывом селезёнки, желудка, кишечника и сильной травмой головы. Как сообщила знакомая семьи, спустя десять дней комы у девочки остановилось сердце.

Отмечается, что бабушку девочек уже выписали из больницы, а одиннадцатилетняя сестра погибшей всё ещё находится под наблюдением врачей, но её состояние уже нормализовалось.

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#ребёнок
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Житель Алтая поджёг отделение полиции с помощью коктейля Молотова
13 ноября 2023, 08:45

Фото: iStock/Manuel Rodriguez Sevillano

Житель Алтайского края совершил поджог отделения полиции, бросив в него коктейль Молотова, об этом сообщил Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, поджог произошёл днём 12 ноября около 15:00. Неизвестный подошёл к зданию отделения МВД по Чемальскому району и начал бросать в него коктейли Молотова. 

Разгоревшийся пожар повредил фасад здания и флаги России и Республики Алтай. 

К счастью, пожар быстро потушили. Также оперативно удалось задержать 36-летнего поджигателя, который за несколько часов до этого был доставлен в отделение за неподчинение требованию сотрудника полиции, но был освобожден по состоянию здоровья.

На этот раз отпускать его не стали, а задержали и возбудили уголовное дело за хулиганство. 

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#мвд
#пожар
#уголовное поджог
#хулиганство
#Алтай
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Подручный вора в законе Бекмурадов отправился из колонии на СВО
13 ноября 2023, 08:34

Фото: iStock/Andrii Zorii

Бывший майор ВДВ, подручный вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой) Батыр Бекмурадов из колонии строгого режима отправился на спецоперацию, об этом сообщает «КоммерсантЪ».
В 2018 году Бекмурадова приговорили к шести годам лишения свободы за вымогательство в составе группы лиц, а в 2021 году ещё к шести годам за похищение американского бизнесмена Бориса Минахи.

Как стало известно источникам «Коммерсанта», из колонии строго режима в Липецкой области Бекмурадов отправился в зону проведения специальной военной операции несколько недель назад, где командует одним из подразделений. 

Отмечается, что 53-летний заключенный был осуждён, суммарно, на 15 лет лишения свободы.

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#похищение
#вымогательство
#сво
#вор
#колония
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На Алтае пьяный псих-наркоман хотел поджечь отдел полиции
13 ноября 2023, 08:32

Фото: iStock/Elena Horrmann

36-летний местный житель пришёл к отделению районного МВД в селе Чемал с несколькими стеклянными бутылками, где находилась зажигательная смесь.
Shot сообщает, что в результате попытки поджога повреждена облицовка здания, проводка, флаги России и республики Алтай. Сотрудники отдела оперативно потушили возгорание и скрутили поджигателя. 

Им оказался 36-летний инвалид второй группы, который состоит на учете у нарколога и психиатра. Ранее в отношении мужчины уже возбуждали дело по 228-й статье. В момент преступления он был пьян. 

Возбуждено дело по статье «Хулиганство». Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

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В Новосибирске ребёнок выпал из окна 18 этажа и остался жив

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#чп
#поджог
#пожар
#полиция
#новости
#психиатр
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В Новосибирске ребёнок выпал из окна 18 этажа и остался жив
13 ноября 2023, 08:20

Фото: iStock/Marija Stepanovic

Полуторагодовалый мальчик остался жив после падения из окна 18 этажа.
В Telegram-канале СУ СК России по Новосибирской области сообщают, что ЧП случилось вечером 12 ноября в Ленинском районе города. По предварительной информации, мальчик в момент происшествия находился в квартире со своими родителями.

«С телесными повреждениями ребенок доставлен в медицинское учреждение», - сказано в сообщении. 
Состояние пострадавшего не уточняется. По факту произошедшего инициирована проверка. 

Ранее сообщалось, что в Москве два человека пострадали в давке за билетами в Большой театр. По информации СМИ, огромная толпа собралась на Театральной площади, чтобы успеть купить билеты на новогоднее представление «Щелкунчик». Судя по опубликованном в сети фотографиям, обезумевшую толпу пришлось контролировать с помощью специальных ограждений сотрудникам правоохранительных органов.

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#больница
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В подмосковной Коломне задержали местного жителя, шпионившего в пользу Украины
13 ноября 2023, 07:39

Фото: iStock/cyano66

На территории войсковой части в подмосковной Коломне задержали местного жителя, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, неизвестного мужчину на территории подмосковной воинской части заметили 11 ноября. Когда его задержали - он заявил, что просто прогуливался. 

Во время обыска, в телефоне 23-летнего продавца-консультанта обнаружили 36 фотографий воинской части, а также пять скриншотов с геолокацией. После была найдена и переписка с украинцем, где россиянин сообщал информацию о военных объектах, расположенных в Коломне. 

Дома у задержанного обнаружили 5 телефонов и 2 компьютера, а также 7 бутылок с зажигательной смесью. Выяснилось, что за этот шпионаж он уже получила денежное вознаграждение. 

В настоящий момент мужчина задержан.

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#подмосковье
#военные
#украина
#фотография
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РИА: Суд вынес приговор главе камчатской турфирмы, чьи туристы погибли
13 ноября 2023, 06:51

Фото: iStock/Zolnierek

Суд в Петропавловске-Камчатском вынес приговор главе туристической фирмы «Экстрим тайм» Андрею Степанову, чьи туристы погибли при восхождении на вулкан Ключевской, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на помощника прокурора Камчатского края Елизавету Денисюк.
В сентябре 2022 года Степанов собрал туристическую группу из 10 человек из разных регионов России. В сопровождении двух гидов они должны были совершить восхождение на Ключевской вулкан, без разрешение природного парка. На высоте в 700 метров двое туристов почувствовали себя плохо и стали спускаться с одним из гидов, остальные восемь человек и второй гид продолжили восхождение. В результате, спустившаяся группа была эвакуирована спасателями, девять человек, которые продолжили восхождение, сорвались с ледового склона и погибли, не дождавшись помощи.

Степанова обвиняли по статье «Сказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц». Суд вынес ему обвинительный приговор с наказанием в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима. Его также обязали выплатить иски потерпевшим за моральный ущерб.

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#туристы
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ФСБ подозревает жителя Красноярского края в шпионаже в пользу Украины
13 ноября 2023, 06:48

Фото: ФСБ России

В Красноярском крае сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя города Дивногорска, которого подозревают в шпионаже в пользу Киева. Об этом сообщает «АиФ-Красноярск» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По данным ФСБ, задержанный через интернет-мессенджер вступил в переписку с представителями Службы безопасности Украины (СБУ), после чего «за вознаграждение предоставил географические координаты и фотоснимки расположенияна территории региона воинских частей Минобороны и критически важных объектов энергетической инфраструктуры России».

Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

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#фсб
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#красноярский край
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