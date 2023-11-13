В питерской квартире при загадочных обстоятельствах скончался младенец

В Красноярском крае сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя города Дивногорска, которого подозревают в шпионаже в пользу Киева. Об этом сообщает «АиФ-Красноярск» со ссылкой на пресс-службу ведомства.