В питерской школе после ночного дежурства обнаружили мёртвого охранника

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Мужчина погиб, играя в «ножички» с пьяным другом.
78.ru. пишет, что ЧП случилось на Благодатной улице. Охранник на дежурстве захотел вспомнить детство и поиграть со своим пьяным другом в «ножички». Во время игры лезвие отскочило и воткнулось в правую голень. Мужчина потерял много крови.
Утром на работу пришёл сменщик и увидел охранника в луже крови. Мужчина вызвал скорую помощь, но к моменту её прибытия пострадавший умер.
Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
В ходе расследования правоохранители выяснили, что оба участника игры имеют уголовное прошлое. Мужчины неоднократно судимы за нападения на полицейских, укрывательство преступников, незаконную передачу и сбыт оружия.
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Утром на работу пришёл сменщик и увидел охранника в луже крови. Мужчина вызвал скорую помощь, но к моменту её прибытия пострадавший умер.
В ходе расследования правоохранители выяснили, что оба участника игры имеют уголовное прошлое. Мужчины неоднократно судимы за нападения на полицейских, укрывательство преступников, незаконную передачу и сбыт оружия.
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Мария Фирсова