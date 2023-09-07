В Питерской школе произошла вспышка острой кишечной инфекции

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В одной из школа Санкт-Петербурга произошла вспышка острой кишечной инфекции, сообщили в Роспотребнадзоре.
Неустановленная инфекция настигла ГБОУ СОШ №608 имени Героя Советского Союза Зины Портновой Кировского района Санкт-Петербурга. В настоящий момент в инфекционных стационарах северной столицы находятся 13 детей.
Роспотребнадзор организовал санитарно-эпидемиологическое расследование учебного учреждения, а также предприятия, предоставляющего школе питание - АО «Комбинат питания «Кировский».
Также лабораторные обследования проходят все сотрудники школы и лица, контактировавшие с зараженными.
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Евгения Парфентьева