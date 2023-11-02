В питерском метро мужчина начал душить девушку из-за мата

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В Санкт-Петербурге мужчина схватил за горло девушку в метро и начал её отчитывать за использование обсценной лексики.
Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке». Этот случай произошёл в час пик на станции «Василеостровская». Не обращая внимания на очевидцев на эскалаторе, мужчина схватил девушку с розовыми волосами за шею и отчитал её.
Школьница утверждает, что она и её спутники разговаривали и смеялись, а незнакомцу не понравилось, что в речи подростков звучит мат. За каждое повторное использование нецензурных слов и выражений мужчина с большей силой сжимал руку на шее школьницы.
В итоге блюститель нравов скрылся в толпе. У девушки после встречи с ним остались боль в горле и «неприятный осадок».
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«Матом не ори, поняла?! Это Питер, а не Украина!» —говорил он, продолжая душить девушку.
В итоге блюститель нравов скрылся в толпе. У девушки после встречи с ним остались боль в горле и «неприятный осадок».
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Мария Фирсова