В плену ХАМАС есть люди с двойным гражданством, в том числе и россияне

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Боевики ХАМАС взяли в плен десятки человек с двойным гражданством, об этом представитель исламистского движения заявил The Reuters.
«Чиновник ХАМАС заявил, что среди израильских пленных есть десятки (людей) с двойным гражданством, в том числе россияне и китайцы», - процитировали слова представителя движения в издании.
Ранее стало известно, что боевики ХАМАС забрали в плен 12-летнего израильского мальчика. Представители ХАМАС выложили видеоролик с Эрезом (12 лет), его забрали в плен в сектор Газа. Отец же семейства, Саар (16 лет) и Ротем (18 лет) пропали без вести. В настоящий момент Гая пытается выяснить, что случилось с ее семьей.
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