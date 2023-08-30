В подконтрольном Киеву Запорожье звучат взрывы, пишут украинские СМИ

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В городе Запорожье, подконтрольном Киеву, на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв. Об этом сообщает Klymenko.Time.
«В Запорожье был слышен взрыв», — пишет украинское издание.
Отмечается, что на момент взрыв в подконтрольных Киеву частях Запорожской области была объявлена воздушная тревога. Тревога была объявлена в 21.38, говорится на онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины.
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