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В Подмосковье 15-летний парень погиб, катаясь на электросамокате

04 сентября 2023, 10:57
Фото: iStock/Oleg Elkov

Фото: iStock/Oleg Elkov

15-летний подросток скончался от травм, которые получил во время езды на электросамокате.
«МК» пишет, что трагедия произошла в воскресенье вечером в посёлке Вешки Мытищинского городского округа Подмосковья.

Парень врезался на электросамокате в дерево. Подростка госпитализировали, но по дороге в больницу школьник умер от полученной травмы.


Ранее в Подмосковье во время спарринга по боксу умер подросток. Трагедия случилась вечером 1 сентября в Видном. 17-летний парень вместе с другом устроили тренировочный спарринг по боксу на стадионе. Они боксировали со всеми атрибутами защиты.

Неожиданно молодому человеку стало плохо. Друг вызвал скорую, но спасти подростка не смогли.

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#электросамокат
#подмосковье
#подросток
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Школы и ТЦ Москвы получили сообщения о «минировании»
Московские школы и торговые центры получили сообщения о «минировании»
04 сентября 2023, 11:37

Фото: iStock/vmargineanu

Ряд столичных школ и торговых центров получили сообщения о «минировании», предварительно, из Украины. Об этом сообщили в экстренных службах.
По информации экстренных служб, эвакуация в учебных заведениях и торговых центрах, куда поступили сообщения о «минировании» не проводится. 

По предварительной информации, сообщения были направлены из Украины. Устанавливаются подробности произошедшего.

Прежде сообщалось об угрозах взрыва в Большом театре в Москве. Всех посеителей здания эвакуировали, на место происшествия прибыли экстренные службы. 

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#школы
#эвакуация
#тц
#колледжи
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В челябинском супермаркете умер покупатель
04 сентября 2023, 11:36

Фото: IStock/Sergei Gnatiuk

В супермаркете Челябинска скончался посетитель.
URA.RU пишет, что посетители магазина обнаружили мужчину без сознания и вызвали скорую. Когда врачи приехали, мужчина не подавал признаков жизни. Медики констатировали смерть.
 
В данный момент устанавливают причину смерти челябинца. Также пока не удалось установить личность мужчины.

Ранее сообщалось, что в одном из моргов Тольятти тело умершего мужчины пролежало почти год, пока семья вела поиски своего родственника, которой забыли рассказать о смерти близкого. Также там обнаружено ещё 10 трупов, за которыми пока никто не приехал.

В сообщении уточняется, что умерший мужчина был довольно скрытным человеком, поэтому его пропаже семья не удивилась. Однако спустя некоторое время дочь мужчины заметила, что он перестал оплачивать услуги ЖКХ, чего ранее не случалось. Тогда семья приступила к его поискам, также была привлечена полиция. Но найти его не удалось.

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#челябинск
#супермаркет
#чп
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Задержан мужчина, обворовавший квартиру Юлии Рутберг в центре Москвы
04 сентября 2023, 11:06

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Мужчину, который ограбил квартиру Юлии Рутберг в центре Москвы задержан. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
Сообщается, что 36-летний гражданин Узбекистана Уктам Саламов проник в здание на Садово-Сенной улице, сломал замок в квартире на и забрал почти два с половиной миллиона рублей в различной валюте. Личность преступника удалось установить благодаря камерам видеонаблюдения.

Сотрудники полиции разыскивают домработницу Рутберг, которая могла быть задействована в преступной схеме. По факту преступления возбуждено уголовное дело.

Напомним, 3 сентября выяснилось, что актриса, народная артистка России Юлия Рутберг была ограблена в Москве. Рутберг в момент ограбления не было дома — она уехала на гастроли. 

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#дома
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В Ростовской области в аварии погибли пять человек
04 сентября 2023, 10:46

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Пять человек скончались в ДТП в Неклиновском районе Ростовской области.
РЕН ТВ пишет, что ДТП случилось примерно в 7 часов утра 4 сентября. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе. Пять человек погибли.
 
Трое пострадали. Им оказывают медицинскую помощь на месте. Работают экстренные службы. Подробности выясняются.

Ранее сообщалось, что в городе Денизли в двух крупных ДТП, которые прошли с интервалом в 16 часов, погибли 11 человек, еще 95 получили различные травмы. 

Согласно статье, в турецком городе Денизли произошла крупная авария, в которой погибли семь человек, при этом 42 пострадали. Через 16 часов в этом же городе состоялось еще одна авария. Уточняется, что водитель легкового автомобиля совершил столкновение с автобусом, после чего его вынесло на полосу встречного движения, где он врезался в микроавтобус. Таким образом, погибли четыре человека из одной семьи, еще 53 получили различные травмы.

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#авария
#дтп
#новости
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В морге Тольятти труп мужчины пролежал почти год, пока семья вела его поиски
04 сентября 2023, 09:54

Фото: iStock/vmargineanu

В одном из моргов Тольятти тело умершего мужчины пролежало почти год, пока семья вела поиски своего родственника, которой забыли рассказать о смерти близкого. Также там обнаружено ещё 10 трупов, за которыми пока никто не приехал. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
В сообщении уточняется, что умерший мужчина был довольно скрытным человеком, поэтому его пропаже семья не удивилась. Однако спустя некоторое время дочь мужчины заметила, что он перестал оплачивать услуги ЖКХ, чего ранее не случалось. Тогда семья приступила к его поискам, также была привлечена полиция. Но найти его не удалось.

Недавно следователям все же удалось разыскать отца семейства. Оказалось, что он умер еще в августе 2022 года, а его труп поступил в морг Тольятти. Медики установили его личность, однако родственникам о его смерти сообщать не стали. Также в морге обнаружили еще 10 трупов, за которыми так и не пришли родственники. Сколько они там пролежали – неизвестно. При этом заведение продолжает свою работу.

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#медики
#тела
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В Ленобласти обнаружили рыбака с простреленной головой
04 сентября 2023, 09:33

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В Новоладожском канале в Ленобласти обнаружили рыбака с простреленной головой.
РЕН ТВ пишет, что мужчина истекал кровью, когда прохожие вытащили его на берег. Рыбак скончался в машине скорой помощи.
 
Правоохранители нашли рядом с местом происшествия надувную лодку погибшего, где лежали рыболовные снасти. Судно было сильно повреждено. 
 
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Погибшим оказался 61-летний житель Мурино Александр. Обстоятельства его смерти выясняют.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области 42-летний мужчина убил двух знакомых, после чего тела забетонировал в выгребной яме и покончил с собой.

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#убийство
#рыбаки
#ленинградская область
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В Турции в двух ДТП погибли 11 человек, 95 пострадали
04 сентября 2023, 08:22

Фото: iStock/as creative atelier

В Турции городе Денизли в двух крупных ДТП, которые прошли с интервалом в 16 часов, погибли 11 человек, еще 95 получили различные травмы. Об этом пишет газета Hürriyet.
Согласно статье, в турецком городе Денизли произошла крупная авария, в которой погибли семь человек, при этом 42 пострадали. Через 16 часов в этом же городе состоялось еще одна авария. Уточняется, что водитель легкового автомобиля совершил столкновение с автобусом, после чего его вынесло на полосу встречного движения, где он врезался в микроавтобус. Таким образом, погибли четыре человека из одной семьи, еще 53 получили различные травмы.

Ранее в генеральном консульстве РФ сообщили, что минимум трое российских граждан пострадали в результате ДТП в турецкой провинции. Согласно сообщению, 3 сентября 2023 года около 16.00 в районе города Аланья произошло ДТП, в результате которого, по предварительным данным, пострадали трое граждан РФ. Все они доставлены в местные медицинские учреждения.

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В Красноярске совершил экстренную посадку самолёт из Владивостока
04 сентября 2023, 07:36

Фото: iStock/skyNext

Борт направлялся из Владивостока в Москву, но экстренно сел в Красноярске.
Amur Mash. сообщает, что в полёте одному из пассажиров стало плохо. Экипаж решил совершить посадку. В аэропорту Airbus встретили медики. Пассажир, которому стало плохо, остался в Сибири. Остальные долетели до места назначения.

Ранее сообщалось, что в более чем 20 рейсах возникли задержки как на вылет, так и на прилет в трех московских аэропортах. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».

В аэропорту Шереметьево задержали 8 рейсов, в аэропорту Домодедово - 11, 4 рейса отменили. 

По данным на 2:22 по московскому времени, в аэропорту Внуково задержали 4 рейса, 4 отменено. Причины данных задержек не уточняются. 

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#аэропорт
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В Иране 6 человек оказались под завалами после взрыва в шахте
04 сентября 2023, 07:22

Фото: iStock/Leonid Ikan

6 человек оказались под завалами из-за взрыва на шахте в провинции Семнан на севере Ирана.
Fars пишет, что на месте работают экстренные службы.

«Произошёл взрыв на шахте Тазре в городе Дамган. В этот район направлены спасательные команды, которые оказывают помощь пострадавшим»,- сказано в сообщении.
Ранее в Приморье назвали число пострадавших от августовских наводнений. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что больше 44 тысяч жителей Приморья пострадали от масштабных паводков в августе. Об этом Трутнев сообщил в ходе совещания во Владивостоке.

По словам Трутнева, на сегодняшний день ущерб оценивается в семь миллиардов. Он подчеркнул, что необходимо разобраться в том, какие меры следует принимать, чтобы в дальнейшем не тратить большие средства из бюджета на компенсацию ущерба.

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#взрыв
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