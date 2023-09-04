В Подмосковье 15-летний парень погиб, катаясь на электросамокате

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15-летний подросток скончался от травм, которые получил во время езды на электросамокате.
«МК» пишет, что трагедия произошла в воскресенье вечером в посёлке Вешки Мытищинского городского округа Подмосковья.
Парень врезался на электросамокате в дерево. Подростка госпитализировали, но по дороге в больницу школьник умер от полученной травмы.
Ранее в Подмосковье во время спарринга по боксу умер подросток. Трагедия случилась вечером 1 сентября в Видном. 17-летний парень вместе с другом устроили тренировочный спарринг по боксу на стадионе. Они боксировали со всеми атрибутами защиты.
Неожиданно молодому человеку стало плохо. Друг вызвал скорую, но спасти подростка не смогли.
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Парень врезался на электросамокате в дерево. Подростка госпитализировали, но по дороге в больницу школьник умер от полученной травмы.
Неожиданно молодому человеку стало плохо. Друг вызвал скорую, но спасти подростка не смогли.
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Мария Фирсова