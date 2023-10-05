В Подмосковье 2-летний мальчик чуть не убил своего брата-близнеца

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Ребёнок чуть не убил своего брата-близнеца во время игры на кухне в Одинцове.
SHOT пишет, что трагедия могла случиться накануне в квартире одинцовской многоэтажки. По словам родителей, они укладывали спать двухлетних близнецов Антона и Колю.
Дети сбежали на кухню поиграть, когда отец с матерью отвлеклись. Один из мальчиков схватил нож со стола. В этот момент подбежал его брат и наткнулся грудью на лезвие.
Ребёнка госпитализировали с резаной раной грудной клетки в хирургическое отделение больницы Звенигорода.
Прокуратура проводит проверку.
Ранее сообщалось, что в Новосибирской области школьница пыталась убить девочку канцелярским ножом. По данным следствия, 14-летняя и 13-летняя девочки находились в лесном массиве в дачном посёлке Кудряшовский. Между школьницами произошёл конфликт. 14-летняя девочка нанесла подруге множественные удары канцелярским ножом в жизненно важные органы.
Девочка сопротивлялась, поэтому ей удалось спастись. Медики оказали ей необходимую помощь. Сейчас её жизни ничего не угрожает.
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Ngs: 14-летнюю девочку, изрезавшую подругу ножом, направили к психиатру
Дети сбежали на кухню поиграть, когда отец с матерью отвлеклись. Один из мальчиков схватил нож со стола. В этот момент подбежал его брат и наткнулся грудью на лезвие.
Прокуратура проводит проверку.
Ранее сообщалось, что в Новосибирской области школьница пыталась убить девочку канцелярским ножом. По данным следствия, 14-летняя и 13-летняя девочки находились в лесном массиве в дачном посёлке Кудряшовский. Между школьницами произошёл конфликт. 14-летняя девочка нанесла подруге множественные удары канцелярским ножом в жизненно важные органы.
Девочка сопротивлялась, поэтому ей удалось спастись. Медики оказали ей необходимую помощь. Сейчас её жизни ничего не угрожает.
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В Новосибирской области школьница пыталась убить девочку канцелярским ножом
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Ngs: 14-летнюю девочку, изрезавшую подругу ножом, направили к психиатру
Мария Фирсова