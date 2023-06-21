В Подмосковье диверсант поджег авто на территории администрации

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Неизвестный поджигатель забросил горящий факел в автомобиль, припаркованный у здания администрации
В подмосковном Ногинске неизвестный поджег автомобиль, припаркованный территории Центра оказания услуг Богородского городского округа, сообщает Telegram канал SHOT.
Диверсант был одет в черные шорты и олимпийку, с черным же чулком на голове. Он разбил стекло автомобиля монтировкой, закинул в салон горящий факел и скрылся с места преступления.
Прибывшие на место происшествия правоохранительные органы потушили возгорание, а также обнаружили оставленные неумелым диверсантом отпечатки пальцев и следы от ботинок.
Выяснилось, что автомобиль принадлежит ЦОУ Богородского городского округа. Полиция проводит проверку и разыскивает поджигателя.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в московском метро мужчина набросился на случайного пассажира решив, что тот засмотрелся на его девушку.
Диверсант был одет в черные шорты и олимпийку, с черным же чулком на голове. Он разбил стекло автомобиля монтировкой, закинул в салон горящий факел и скрылся с места преступления.
Выяснилось, что автомобиль принадлежит ЦОУ Богородского городского округа. Полиция проводит проверку и разыскивает поджигателя.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в московском метро мужчина набросился на случайного пассажира решив, что тот засмотрелся на его девушку.
Евгения Парфентьева