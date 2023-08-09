В Подмосковье двое детей госпитализированы после укуса гадюки

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В Московской области годовалый ребенок и 15-летний подросток экстренно госпитализированы после укуса гадюк. Об этом сообщат Telegram-канал Mash.
Из сообщения следует, что в деревне Быково в Павлово-Посадском округе змея укусила годовалого ребенка. При этом подростка рептилия укусила в СНТ «Ордынцы» под Подольском.
Уточняется, что змеи атаковали детей на придомовых территориях. Дети госпитализированы с токсикологическим отравлением. По предварительным данным, их укусили гадюки.
Ранее сообщалось, что в столичном районе Марьино в детском саду на улице Белореченской на территории детского сада пытаются отловить полутораметровую змею. Согласно сообщению, внешне эта змея была похожа на гадюку.
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Уточняется, что змеи атаковали детей на придомовых территориях. Дети госпитализированы с токсикологическим отравлением. По предварительным данным, их укусили гадюки.
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Элина Позднякова