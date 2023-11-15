В Подмосковье двое детей отравились угарным газом

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Двое детей в Подмосковье отравились угарным газом из-за новой газовой колонки, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, вечером 14 ноября двум братьям из Королёва - четырех и семи лет - стало плохо в ванной комнате. Один из них даже потерял сознание. Родители срочно вызвали скорую, детей госпитализировали. В больнице у них диагностировали отравление бытовым газом.
Домой к пострадавшим прибыла газовая служба, которая выяснила, что установленная не так давно газовая колонка была неправильно смонтирована: из дымохода не было тяги. Большое количество угарного газа скопилось в помещении, в особенности - в ванной комнате.
К счастью, медики смогли стабилизировать состояние детей, а неисправность в квартире уже отрегулировали.
Теперь расследованием происшествия будет заниматься полиция.
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Домой к пострадавшим прибыла газовая служба, которая выяснила, что установленная не так давно газовая колонка была неправильно смонтирована: из дымохода не было тяги. Большое количество угарного газа скопилось в помещении, в особенности - в ванной комнате.
Теперь расследованием происшествия будет заниматься полиция.
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Евгения Парфентьева