В Подмосковье горит фабрика по производству спорттоваров «Леко»

Фото: Фотобанк МО
Огонь полыхает в Дмитровском районе Московской области.
По информации тг-канала Mash, пожар занял 500 квадратных метров. Информации о пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в районе 11 часов утра была совершена попытка прорыва на Москву беспилотника.
На подлёте к городу силами ПВО беспилотник был уничтожен.
В московском аэропорту Внуково закрывали воздушную зону. Пассажирам аэропорта, которые ожидали посадки на рейсы, объявили, что вылеты задержаны из-за закрытия воздушной зоны. Mash пишет, что в аэропорту был введён план "Ковёр". 11 рейсов на вылет и 15 на прилёт временно задержаны. Такой план вводится, когда в небе засекли неизвестные или опасные объекты.
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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в районе 11 часов утра была совершена попытка прорыва на Москву беспилотника.
На подлёте к городу силами ПВО беспилотник был уничтожен.
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Мария Фирсова