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В Подмосковье горит фабрика по производству спорттоваров «Леко»

06 августа 2023, 13:43

Фото: Фотобанк МО

Огонь полыхает в Дмитровском районе Московской области.
По информации тг-канала Mash, пожар занял 500 квадратных метров. Информации о пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в районе 11 часов утра была совершена попытка прорыва на Москву беспилотника.
На подлёте к городу силами ПВО беспилотник был уничтожен.


В московском аэропорту Внуково закрывали воздушную зону. Пассажирам аэропорта, которые ожидали посадки на рейсы, объявили, что вылеты задержаны из-за закрытия воздушной зоны. Mash пишет, что в аэропорту был введён план "Ковёр". 11 рейсов на вылет и 15 на прилёт временно задержаны. Такой план вводится, когда в небе засекли неизвестные или опасные объекты.

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#подмосковье
#пожар
#фабрика
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Жариков сообщил о последствиях падения беспилотника в Подольске
06 августа 2023, 14:15

Фото: iStock/vadimrysev

6 августа в Подольске в 11:00 беспилотник сбила система ПВО.
Система ПВО на высоте 80 метров сбила беспилотник ВСУ над Подольском.
 
«Осколки беспилотника упали в районе улицы Вторая Садовая поселка Сельхозтехника», - сообщил глава городского округа Дмитрий Жариков.
Детали беспилотника частично упали на детскую площадку. Обошлось без жертв. Один пенсионер получил ожог мягких тканей руки, но его здоровью сейчас ничего не угрожает.

На месте происшествия работают оперативные службы. Глава Подольска Дмитрий Жариков держит ситуацию на контроле и общается с местными жителями.

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#подольск
#беспилотник
#пво
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15 человек погибли и еще 50 пострадали при сходе поезда с рельсов в Пакистане
06 августа 2023, 13:29

Фото: iStock/Soumen Hazra

По меньшей мере 15 человек погибли и еще 50 пассажиров пострадали из-за железнодорожной катастрофы на юге Пакистана. Об этом сообщает канал Geo News.
Отмечается, что ЧП произошло в пакистанской провинции Синд вблизи города Навабшах. Десять вагонов скорого поезда с рельсов. 

На данный момент всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия ведутся спасательные работы.

Напомним, ранее в Нижегородской области пьяная женщина за рулем автомобиля влетела в толпу подростков. 14-летний мальчик погиб, в результате смертельных травм. Отмечается, что в результате столкновения также пострадала 16-летняя девушка. На данный момент она находится в больнице.

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#мальчик
#девушка
#минобороны
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В Забайкальском крае компания молодых людей избила безногого ветерана СВО
06 августа 2023, 13:12

Фото: iStock/globalmoments

В Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края молодые людей жестоко избили безногого ветерана СВО на Украине.
Telegram-канал «РосгVардеец» пишет, что ветерана избили 5 августа. Двое злоумышленников пинали его ногами, а ещё 6 участников, среди которых 2 девушки, подбадривали их криками.
 
Другой участник СВО, тоже без ноги, пытался защитить товарища, но это было бесполезно. Молодые люди называли инвалидов «убийцами», с одного ветерана сорвали и выбросили награды, а другому повредили автомобиль.
 
Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что уже связался с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым и попросил разобраться в этой истории.
 
В полиции заявили, что смогут привлечь к ответственности только непосредственных исполнителей.

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#ветераны
#сво
#инвалиды
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В Москве автомобиль сбил пешехода и врезался в остановку
06 августа 2023, 13:07

Фото: iStock/Aleksei Andreev

В Москве в районе Нагатинского Затона автомобиль сбил пешехода и врезался в остановку на Судостроительной улице. Об этом сообщает департамент транспорта Москвы.
Отмечается, что в результате ДТП пострадала женщина, которая стояла на остановке. 

Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте инцидента работают оперативные службы города.

Напомним, ранее в Нижегородской области пьяная женщина за рулем автомобиля влетела в толпу подростков. 14-летний мальчик погиб, в результате смертельных травм. Отмечается, что в результате столкновения также пострадала 16-летняя девушка. На данный момент она находится в больнице.

Смертельное ДТП произошло вечером в субботу, 5 августа. Пьяная 43-летняя женщина на автодорогу «Спасское – Варганы». 43-летней женщине грозит до двенадцати лет лишения свободы. Обстоятельства трагедии выясняются.

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Ограничения на прием и вылет самолетов во Внуково из-за закрытия воздушной зоны сняты

Соседи рассказали о старых шрамах у малыша, которого изрезала мать в Приморье
#дтп
#внуково
#женщина
#мать
#приём
#мальчик
#девушка
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Ограничения на прием и вылет самолетов во Внуково из-за закрытия воздушной зоны сняты
06 августа 2023, 12:32

Фото: iStock/Oleg Elkov

В московском аэропорту Внуково сняли ограничения на прием и вылет самолетов из-за закрытия воздушной зоны. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.
Ранее в московском аэропорту Внуково закрывали воздушную зону. Пассажирам аэропорта, которые ожидали посадки на рейсы, объявили, что вылеты задержаны из-за закрытия воздушной зоны. В аэропорту был введён план "Ковёр". 11 рейсов на вылет и 15 на прилёт временно задержаны. Такой план вводится, когда в небе засекли неизвестные или опасные объекты.

Напомним, по данным мэра Москвы Сергея Собянина, сегодня, 6 августа, в районе 11 часов утра была совершена попытка прорыва на Москву беспилотника. На подлёте к городу силами ПВО беспилотник был уничтожен.

Обломки от сбитого над Подольском беспилотника упали на детскую площадку на Садовой улице в поселке Сельхозтехника. Отмечается, что из-за взрыва в соседних домах выбило окна. На данный момент на месте работают спасатели.

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В Минобороны подтвердили информацию об уничтожении БПЛА в Подольском районе

В московском аэропорту Внуково закрыли воздушную зону
#спасатели
#внуково
#беспилотник
#план
#рейсы
#пво
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В Минобороны подтвердили информацию об уничтожении БПЛА в Подольском районе
06 августа 2023, 12:20

Фото: iStock/akiyoko

Минобороны РФ подтвердило информацию об уничтожении беспилотника в Подольском районе. Об этом сообщили в Министерстве Обороны России.
По информации SHOT, это был серый дрон самолетного типа. 

Отмечается, что пострадавших и разрушений нет.

Напомним, по данным мэра Москвы Сергея Собянина, сегодня, 6 августа, в районе 11 часов утра была совершена попытка прорыва на Москву беспилотника. На подлёте к городу силами ПВО беспилотник был уничтожен.

Ранее в московском аэропорту Внуково закрывали воздушную зону. Пассажирам аэропорта, которые ожидали посадки на рейсы, объявили, что вылеты задержаны из-за закрытия воздушной зоны.  В аэропорту был введён план "Ковёр". 11 рейсов на вылет и 15 на прилёт временно задержаны. Такой план вводится, когда в небе засекли неизвестные или опасные объекты.

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#внуково
#беспилотник
#дрон
#план
#рейсы
#всу
#пво
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В Нижегородской области пьяная автомобилистка влетела в толпу подростков
06 августа 2023, 12:13

Фото: iStock/Anton Novikov

В Нижегородской области пьяная женщина за рулем автомобиля влетела в толпу подростков. 14-летний мальчик погиб, в результате смертельных травм. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.
Отмечается, что в результате столкновения также пострадала 16-летняя девушка. На данный момент она находится в больнице.

Сообщается, что смертельное ДТП произошло вечером в субботу, 5 августа. Пьяная 43-летняя женщина на автодорогу «Спасское – Варганы». Она выехала на встречную полосу, после чего ее автомобиль отбросило на обочину, где стояли ребята.

43-летней женщине грозит до двенадцати лет лишения свободы. Обстоятельства трагедии выясняются.

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В московском аэропорту Внуково закрыли воздушную зону
#дтп
#автомобиль
#внуково
#женщина
#мать
#девушка
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Собянин заявил о попытке прорыва беспилотника на Москву
06 августа 2023, 11:58

Фото: iStock/vadimrysev

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, сегодня, 6 августа, в районе 11 часов утра была совершена попытка прорыва на Москву беспилотника.
На подлёте к городу силами ПВО беспилотник был уничтожен.
 
«Военные молодцы»,-выразил благодарность Сергей Собянин.
Ранее в московском аэропорту Внуково закрывали воздушную зону. Пассажирам аэропорта, которые ожидали посадки на рейсы, объявили, что вылеты задержаны из-за закрытия воздушной зоны.

Об этом тг-каналу «Осторожно, Москва» рассказал один из пассажиров, который ожидал своего рейса. Все гейты были закрыты, а самолёты, направляющиеся во Внуково, перенаправляли в другие аэропорты.

Mash пишет, что в аэропорту был введён план "Ковёр". 11 рейсов на вылет и 15 на прилёт временно задержаны. Такой план вводится, когда в небе засекли неизвестные или опасные объекты.

1 августа столичный аэропорт Внуково некоторое время был закрыт на прилет и вылет из-за новой атаки беспилотников на столицу. Самолеты перенаправлялись в другие аэропорты. Например, по данным онлайн-табло, рейс из Дубая был перенаправлен в Домодедово.

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#москва
#беспилотник
#пво
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В московском аэропорту Внуково закрыли воздушную зону
06 августа 2023, 11:36

Фото:iStock/Takosan

Пассажирам аэропорта, которые ожидали посадки на рейсы, объявили, что вылеты задержаны из-за закрытия воздушной зоны.
Об этом тг-каналу «Осторожно, Москва» рассказал один из пассажиров, который ожидал своего рейса.  
 
В данный момент все гейты закрыты, а самолёты, направляющиеся во Внуково, перенаправляют в другие аэропорты.

Mash пишет, что в аэропорту введён план "Ковёр". 11 рейсов на вылет и 15 на прилёт временно задержаны. Такой план вводится, когда в небе засекли неизвестные или опасные объекты.

1 августа столичный аэропорт Внуково некоторое время был закрыт на прилет и вылет из-за новой атаки беспилотников на столицу. Самолеты перенаправлялись в другие аэропорты. Например, по данным онлайн-табло, рейс из Дубая был перенаправлен в Домодедово.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о сбитых в Подмосковье украинских беспилотниках. Также он сообщил о дроне, которому удалось долететь до одной из башен торгового центра «Москва-Сити». 

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#внуково
#аэропорт внуково
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