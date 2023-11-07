В Подмосковье грузовик насмерть сбил подростка на пешеходном переходе

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В Серпухове водитель грузовика насмерть сбил подростка на пешеходном переходе. Об этом сообщает прокуратура Московской области.
«По предварительной информации, сегодня примерно в 8 часов 20 минут водитель грузового автомобиля, двигаясь по улице Екатерины Дашковой г. Серпухов, совершил наезд на несовершеннолетнего 2006 г.р.», - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что молодой человек переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Он был оперативно госпитализирован, однако врачи не смогли спасти ему жизнь. Подросток скончался в больнице.
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