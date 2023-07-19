В Подмосковье из-за непогоды упало 27 деревьев

Фото: МинЖКХ МО
27 деревьев упало в Московской области из-за непогоды. Повреждено восемь автомобилей в шести муниципальных образованиях, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МЧС.
Ранее в подмосковном Минэнерго сообщало, что массовых отключений электричества из-за непогоды в Подмосковье нет.
Читайте также:
В Подмосковье сложились неблагоприятные метеоусловия
На дорогах в 5 округах Подмосковья ликвидировали упавшие деревья
Ливни с грозами в Подмосковье не вызвали перебоев с подачей электричества
Лора Луганская