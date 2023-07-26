В Подмосковье ликвидировали контролируемую с Украины крупную нарколабораторию

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В подмосковной Шатуре ликвидировали контролируемую с Украины крупную нарколабораторию. Об этом сообщает ФСБ.
В Шатуре сотрудники ФСБ ликвидировали контролируемую с Украины крупную нарколабораторию.
Сообщается, что с помощью нарколаборатории был организован сбыт наркотических средств синтетического происхождения в большом количестве партий. Участники преступной группы — граждане Украины. Им избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
Отмечается, что в лаборатории по производству наркотиков было изъято более 57 килограмм производного наркотического средства N-метилэфедрон и 4 тонны наркосодержащей жидкости.
Напомним, ранее подмосковные полицейские задержали наркодельцов в деревне Карманово Талдомского городского округа. Задержанные – 22-летний житель Орла и 32-летний ранее судимый житель Волгоградской области. Их подозревают в незаконном изготовлении и хранении наркотиков для дальнейшего сбыта. Эксперты выяснили, что изъятый порошок содержит наркотик N-метилэфедрон. Позже полицейские выявили в Тверской области ещё одну лабораторию, где подозреваемые производили наркотики.
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Сообщается, что с помощью нарколаборатории был организован сбыт наркотических средств синтетического происхождения в большом количестве партий. Участники преступной группы — граждане Украины. Им избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
Напомним, ранее подмосковные полицейские задержали наркодельцов в деревне Карманово Талдомского городского округа. Задержанные – 22-летний житель Орла и 32-летний ранее судимый житель Волгоградской области. Их подозревают в незаконном изготовлении и хранении наркотиков для дальнейшего сбыта. Эксперты выяснили, что изъятый порошок содержит наркотик N-метилэфедрон. Позже полицейские выявили в Тверской области ещё одну лабораторию, где подозреваемые производили наркотики.
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Екатерина Коршунова