В Подмосковье массовая эвакуация из-за сообщений о минировании

Фото: istockphoto / Robin Gentry
Известно, что эвакуированы школа Балашихе, школа и торговый центр в Сергиевом Посаде, Наро-Фоминский техникум. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно новости».
Учащихся отпустили домой, по словам очевидцев, всё из-за сообщений о минировании.
Подробная информация уточняется.
Ранее сообщали, что официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари поделилися, что число заложников в секторе Газа достигло 222 человек. Напомним, что 7 октября текущего года армия Израиля рассказала, что палестинские радикалы из сектора Газа совершили нападение ракетами на территорию Израиля.
Читайте также:
Румынскую журналистку обвинили в притворстве из-за репортажа об обстреле Израиля.
Отпустить, забыть и думать о серьёзном: гороскоп для всех знаков с 23 по 29 октября.
В Щелкове открыли новый благоустроенный сквер.
Подробная информация уточняется.
Читайте также:
Румынскую журналистку обвинили в притворстве из-за репортажа об обстреле Израиля.
Отпустить, забыть и думать о серьёзном: гороскоп для всех знаков с 23 по 29 октября.
В Щелкове открыли новый благоустроенный сквер.
Дана Игумнова