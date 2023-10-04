В Подмосковье мать с дочкой получили токсиноинфекцию от еды из «Дикси»

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В подмосковном Клину мать с пятилетней дочкой потеряли сознание после съеденных куриных шариков из супермаркета «Дикси». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Уточняется, что сначала сознание потеряла девочка. Мать сразу же вызвала скорую, однако открыла дверь врачам уже из последних сил – она тоже потеряла сознание. В итоге их отвезли в больницу.
После осмотра врачей, им была диагностирована пищевая токсиноинфекция. Вскоре мать с дочкой пришли в сознание, поэтому дальнейшая помощь врачей им не потребовалась.
Они рассказали, что почувствовали недомогание после того, как съели куриные шарики, купленные в супермаркете «Дикси», расположенном у вокзала в Клину.
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После осмотра врачей, им была диагностирована пищевая токсиноинфекция. Вскоре мать с дочкой пришли в сознание, поэтому дальнейшая помощь врачей им не потребовалась.
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Анастасия Чинкова