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В Подмосковье медалями Совета Федерации наградили школьников-героев

16 ноября 2023, 15:52
Фото: Минобразования МО

Фото: Минобразования МО

Два школьника из Подмосковья получили медали Совета Федерации «За проявленное мужество». Награды мальчикам в здании правительства Московской области вручила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина, сообщили в пресс-службе Минобразования региона.
В этом году за подвиги наградили двух мальчиков из Орехово-Зуевского городского округа – ученика школы №12 Александра Самарина и Александра Иванова из Дрезненской школы №1.

Каклюгина отметила их храбрость и поблагодарила родителей за воспитание смелых и порядочных детей.


16-летний Самарин в июне спас тонущего человека на озере Голубое в Орехово-Зуеве. У мужчины во время купания свело ногу. Александр доплыл до тонущего, нырнул за ним и вытянул на берег. Школьник занимался плаванием с 7 лет, имеет большое количество наград как регионального, так и всероссийского уровня.

Восьмиклассник Иванов в июле спас семилетнюю девочку во время пожара в городе Дрезне. Загорелся чердак жилого дома. Александр вывел оттуда ребёнка и вместе с братом тушил пожар до приезда спасателей. После этого он помог пострадавшим вычерпывать из дома воду. Школьник решил стать сотрудником МЧС.

Ещё один обладатель награды – Гордей Рыбаков из люберецкой гимназии №18. Четвероклассник спас тонущую девочку и оказал ей первую помощь до приезда скорой помощь.

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Экс-глава правительства Самарской области Кудряшов арестован судом до 12 января
16 ноября 2023, 16:57

Фото: iStock/AMilkin

Бывший глава правительства Самарской области Виктор Кудряшов арестован судом до 12 января по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Кудряшов и исполняющий обязанности министра строительства региона Михаил Асеев были задержаны после проведения обысков. Его подозревают в превышении должностных полномочий. Сегодня также стало известно, что Асеев арестован до 20 декабря.

По одной из версий, Кудряшов, находившийся на посту главы правительства с 2019 года, предположительно содействовал выделению из бюджета 200 миллионов рублей на строительство метростанции «Самарская» компании «Волгатрансстрой». Впоследствии проект был отменен, однако средства не вернулись в бюджет.

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#суд
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Вероятная соучастница по делу «Балтики» скрылась в Европе
Следователь: Предполагаемая соучастница по делу «Балтики» скрылась в Европе
16 ноября 2023, 16:35

Фото: istock / seb_ra

Подельница экс-перзидента пивоваренной компании «Балтика» Дениса Шерстенникова скрылась за рубежом. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу суда.

Сейчас в Выборском районном суде решается вопрос об аресте Шерстенникова и вице-президента «Балтики» Антона Рогачевского. Отмечается, что у Шерстенникова есть гражданство Турции, недвижимость и банковские счета на территории страны и, вероятно, он также ​может скрыться.

«В пользу реальной значимости доводов следствия о наличии у Шерстенникова намерений скрыться свидетельствует и поведение вероятной соучастницы инкриминируемого ему преступления - бывшей подчиненной последнего Кузьминой, действия которой непосредственно завершили реализацию единого преступного умысла», — сообщил следователь.
По информации следствия, президент компании Денис Шерстенников и вице-президент Антон Рогачевский обманным путем приобрели в пользу ТОО «Карлсберг Казахстан» и ООО «Виста БиУай Ко»право интеллектуальной собственности, принадлежащее ООО «ПК «Балтика» и оценивается почти в 300 млн. рублей.

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#гражданство
#недвижимость
#страны
#компании
#право
#уголовное мошенничество
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СБУ заочно предъявила обвинения министру энергетики России Шульгинову
СБУ: главу Минэнерго РФ заочно обвинили в посягательстве на целостность Украины
16 ноября 2023, 15:50

Фото: РИА Новости/Александр Астафьев

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно обвинила министра энергетики России Николая Шульгинова в посягательстве на территориальную целостность страны. Об этом украинское ведомство написало в своём Telegram-канале.
Отмечается, что причиной для предъявления обвинения стало якобы посягательство на территорию Украины в ходе присоединения к российской энергосистеме энергообъектов в новых регионах России. В частности, речь идёт о присоединении энергосистемы Крыма к электростанциям в Херсонской области.

В рамках этого наказания Шульгинову может грозить лишение свободы на срок до 10 лет. Однако все ранее выдвинутые СБУ заочные обвинения в отношении представителей России не привели ни к каким отрицательным последствиям.

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*внесён в список лиц, причастных к экстремистской или террористической деятельности
#сбу
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#энергетика
#украина
#россия
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В Подмосковье уволили водителя автобуса, нахамившего женщине с детьми
16 ноября 2023, 15:29

Фото: Минтранс МО

Нахамивший пассажирам в Лобне водитель будет уволен. Такое поручение дал перевозчику Минтранс Подмосковья, сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошёл на маршруте №9 «Красная Поляна – Депо – ст. Лобня». Водитель отказался опустить аппарель для входа в автобус женщине с двумя детьми, один из которых находился в коляске, и продемонстрировал неприличный жест.
«Считаю, что такое поведение недопустимо, тем более в сфере услуг. С сегодняшнего дня водитель не работает в организации из-за нарушения правил перевозки и хамства пассажирам. Также поручено провести дополнительный инструктаж со всеми водителями компании», – заявил зампред правительства – министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.
В министерстве напомнили, что, если водитель нарушил правила перевозки или этики, пассажир может обратиться в подмосковный Минтранс по телефону горячей линии 7 (495) 228-19-19. 
 
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#московская область
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Пенсионерка, пытавшаяся сжечь военкомат в Петербурге, думала, что выполняет задание ФСБ
Пенсионерка, пытавшаяся сжечь питерский военкомат, думала, что помогает ФСБ
16 ноября 2023, 15:28

Фото: istock / Donte Tatum

Пенсионерка, которая подожгла автомобиль возле военкомата в Санкт-Петербурге, думала, что выполняет спецоперацию по задержанию мошенника. Об этом заявил телеграм-канал SHOT, ссылаясь на собственный источник.
По данным SHOT, 75-летняя Галина Иванова думала, что беседует по телефону сотрудником Федеральной службы безопасности РФ, потому что ей так представились. Она рассказала следователям, что ее попросили в помощи в задержании коррумпированного работника местного военкомата, который также занимается мошенничеством. Она отметила, что у него был украинский акцент. 
 
Собеседник попросил пенсионерку поджечь машину «преступника», чтобы он вышел из здания. Выяснилось, что владелец авто не работает в военкомате, а в момент поджога обедал в кафе. 

Когда Галина Иванова все сделала, как просили, собеседник сказал ей крикнуть «Слава Украине», после чего женщина поняла, что ее обманули. 

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение имущества». Женщине грозит до двух лет колонии.

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#автомобиль
#уголовное дело
#пенсионерка
#женщина
#рф
#поджог
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Стала известна причина смерти бывшего командующего 6 армией ВВС и ПВО РФ Свиридова
Бывший командующий 6 армией ВВС и ПВО РФ Свиридов отравился угарным газом
16 ноября 2023, 15:21

Фото: iStock/Chepko

Бывший командующий 6 армией ВВС и ПВО РФ Владимир Свиридов и его супруга скончались от отравления угарным газом, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, 15 ноября в частном доме в посёлке Аджиевском Ставропольского края обнаружили трупы Свиридова и его супруги. Причину смерти пенсионеров сразу установить не удалось.

Однако, позже выяснилось, что супруги отравились угарным газом из-за неисправной колонки. 

Удалось установить, что в доме Свиридовых была установлена автоматическая газовая колонка с электронным управлением. Она была подключена к электросети. При отключении электроэнергии в ней должен был сработать предохранитель, который заблокировал бы подачу газа, но этого не произошло.

Примерно неделю назад ночью в посёлке отключили свет, запасные генераторы энергии не сработали, соответственно, предохранитель также не сработал. Дом наполнился газом и пенсионеры надышались им. 

Когда же свет включился, то предохранитель вновь начал работать. Именно поэтому газовики, которые производили проверку в доме вчера, не выявили превышение содержания газа в воздухе. 

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#газ
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В Петербурге задержали топ-менеджеров пивоваренной компании «Балтика»
«Фонтанка»: в Петербурге задержали экс-президента и вице-президента «Балтики»
16 ноября 2023, 14:55

Фото: iStock/BrianAJackson

Бывшего президента пивоваренной компании «Балтика» Дениса Шерстенникова и её вице-президента Антона Рогачевского задержали по делу о мошенничестве. Об этом сообщает издание «Фонтанка».
Отмечается, что задержанные подозреваются в передаче датской компании Carlsberg, которая владела заводом «Балтика» до июля 2023 года, исконных брендов пива. Также в деле есть ещё один подозреваемый – юрист компании Елена Кузьмина, которая покинула Россию.

Согласно данным следствия, руководство «Балтики» передавало Carlsberg  права на аренду российских брендов на 40 лет. При этом марка Žatecký Gus была оформлена задним числом.

Издание уточняет, что сначала в отношении «Балтики» было возбуждено уголовное дело по факту причинения имущественного ущерба путём обмана, но затем его переквалифицировали в мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой. 

Таким образом, ущерб российской компании «Балтика» может составить 100 миллионов рублей.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
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#компании
#ущерб
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Череп и кости нашли при перестройке дома, в котором родился Гитлер
16 ноября 2023, 14:41

Фото: iStock/Spitzt-Foto

В Австрийском городе Браунау-ам-Инн в доме, где родился Адольф Гитлер обнаружили череп и кости. Об этом сообщают «Известия».
При этом после изучения останков выяснилось, что кости принадлежат не человеку, а животному.

Уточняется, что страшная находка была обнаружена при перестройке дома. Реконструкция его началась еще 2 октября. Здание планируется использовать в качестве полицейского участка. Также там планируют разместить окружное управление полиции и филиал Академии безопасности.

Ранее сообщалось, что школьник после уроков в подмосковном Серпухове обнаружил человеческий скелет в одежде. 10-летний ученик СОШ № 12 после уроков вышел из здания и прогуливался около школы. Недалеко находилась заброшенная железная дорога, и там он заметил лежащего человека в джинсах, майке и кроссовках, а рядом лежал рюкзак. Он подошел ближе и ужаснулся, ведь от человека остались только кости.

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#реконструкция
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В России задержали двух топ-менеджеров пивоваренной компании «Балтика»
«Фонтанка»: Задержаны топ-менеджеры «Балтики» по делу о мошенничестве
16 ноября 2023, 14:39

Фото: istock / BrianAJackson

В Санкт-Петербурге задержали двух топ-менеджеров пивоваренной компании «Балтика» Дениса Шерстенникова и Антона Рогачевского. Они обвиняются в мошенничестве почти на 300 миллионов рублей. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

По информации следствия, президент и вице-президент компании совместно с неустановленными лицами обманом приобрели в пользу ООО «Виста БиУай Ко» и ТОО «Карлсберг Казахстан» право интеллектуальной собственности, которые принадлежит ООО «ПК «Балтика» и оценивается практически в 300 миллионов рублей.

Это право позволяло «Балтике» поставлять продукцию в государства Средней Азии, Белоруссию и некоторые другие страны.

Сообщается, что изначально было возбуждено уголовное дело по статье 165 УК (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), но позже  его переквалифицировали на ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

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#право
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