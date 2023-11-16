В Подмосковье медалями Совета Федерации наградили школьников-героев

Фото: Минобразования МО
Два школьника из Подмосковья получили медали Совета Федерации «За проявленное мужество». Награды мальчикам в здании правительства Московской области вручила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина, сообщили в пресс-службе Минобразования региона.
В этом году за подвиги наградили двух мальчиков из Орехово-Зуевского городского округа – ученика школы №12 Александра Самарина и Александра Иванова из Дрезненской школы №1.
Каклюгина отметила их храбрость и поблагодарила родителей за воспитание смелых и порядочных детей.
16-летний Самарин в июне спас тонущего человека на озере Голубое в Орехово-Зуеве. У мужчины во время купания свело ногу. Александр доплыл до тонущего, нырнул за ним и вытянул на берег. Школьник занимался плаванием с 7 лет, имеет большое количество наград как регионального, так и всероссийского уровня.
Восьмиклассник Иванов в июле спас семилетнюю девочку во время пожара в городе Дрезне. Загорелся чердак жилого дома. Александр вывел оттуда ребёнка и вместе с братом тушил пожар до приезда спасателей. После этого он помог пострадавшим вычерпывать из дома воду. Школьник решил стать сотрудником МЧС.
Ещё один обладатель награды – Гордей Рыбаков из люберецкой гимназии №18. Четвероклассник спас тонущую девочку и оказал ей первую помощь до приезда скорой помощь.
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Каклюгина отметила их храбрость и поблагодарила родителей за воспитание смелых и порядочных детей.
Восьмиклассник Иванов в июле спас семилетнюю девочку во время пожара в городе Дрезне. Загорелся чердак жилого дома. Александр вывел оттуда ребёнка и вместе с братом тушил пожар до приезда спасателей. После этого он помог пострадавшим вычерпывать из дома воду. Школьник решил стать сотрудником МЧС.
Ещё один обладатель награды – Гордей Рыбаков из люберецкой гимназии №18. Четвероклассник спас тонущую девочку и оказал ей первую помощь до приезда скорой помощь.
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Лора Луганская