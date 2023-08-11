В Подмосковье мигрант забрался в дом к женщине, чтобы изнасиловать ее

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В городе Раменское Московской области мигрант забрался в дом к 40-летней женщине и попытался изнасиловать ее, сообщает Lenta.ru со ссылкой на СК по региону.
По информации следствия, 10 августа 37-летний гражданин среднеазиатской страны забрался в открытое окно и попытался напасть на женщину. К счастью, в комнату вовремя зашел муж.
Супругу вызвали полицию. Злоумышленника задержали.
Ранее в Сочи молодая пара поссорилась из-за татуировки, в результате чего мужчина несколько дней насиловал и избивал свою девушку. Девушке удалось позвонить родителям, которые попытались успокоить мужчину, но он не стал их слушать. На место происшествия был вызван наряд полиции.
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Евгения Парфентьева