В Подмосковье мужчина поджёг автобусы МВД России

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В Домодедове на территории института повышения квалификации сотрудников МВД неизвестный мужчина поджёг автобусы. Пожар удалось потушить через два часа. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Спустя два часа огонь был потушен. В результате происшествия никто не пострадал. Сейчас ведутся поиски поджигателя.
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