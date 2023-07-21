Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Подмосковье мужчина поджёг автобусы МВД России

В Подмосковье мужчина поджёг автобусы МВД России

21 июля 2023, 09:00

Фото: iStock/blinow61

В Домодедове на территории института повышения квалификации сотрудников МВД неизвестный мужчина поджёг автобусы. Пожар удалось потушить через два часа. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Согласно сообщению, поджог произошел в ночь на 21 июля на территории Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД в Домодедово. Неизвестный перелез через забор, пробрался на стоянку поджёг два стареньких ЛИАЗа. Однако эти машины готовились к списанию и были без аккумуляторных батарей.

Спустя два часа огонь был потушен. В результате происшествия никто не пострадал. Сейчас ведутся поиски поджигателя.

Читайте таже:

Суд отправил под арест жителя Читы, пытавшегося поджечь Мавзолей Ленина

Неизвестный пытался сжечь здание военкомата в Бердске Новосибирской области

В Кабардино-Балкарии мужчина устроил пожар в сельской мечети
#МВД
#поджог
#Домодедово
Читайте нас в
В Свердловской области возросло число погибших при обрушении крыши в колонии
На Урале на рабочих рухнула крыша колонии, есть погибшие
21 июля 2023, 09:28

Фото:istockphoto/EvgeniyShkolenko

2 человека погибли при обрушении крыши цеха исправительной колонии.
Пресс-служба СУ СК по региону сообщает, что 20 июля во время ремонта обвалилась крыша цеха исправительной колонии № 5 ГУФСИН по Свердловской области. Ремонтные работы выполняли четверо рабочих.
 
Один рабочий погиб, ещё одного госпитализировали, третий рабочий не получил повреждений. Утром 21 июля под завалами обнаружили тело четвертого рабочего.
 
Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ или иных работ.

Читайте также:

В Красногорске рабочего из Африки убило током

С жилого дома в Москве рухнула строительная люлька вместе с рабочим

Рабочего насмерть зажало лифтом в доме на юге Москвы
#Свердловская область
#колония
#рабочий
Читайте нас в
Под Иркутском во время рыбалки без вести пропала семейная пара с внуком
В районе реки Лена без вести пропала семейная пара с внуком
21 июля 2023, 08:34

Фото: СК по Иркутской области

В Иркутской области в районе реки Лена без вести пропала семейная пара с внуком во время рыбалки. Идет поисково-спасательная операция. Об этом сообщает СУСК РФ по региону.
Согласно сообщению, 55-летний мужчина, его 46-летняя супруга с пятилетним внуком 15 июля отправились на рыбалку к реке Лена. Планировалось, что вернуться они должны 17 июля, однако этого не произошло.

В ходе поисковых мероприятий была обнаружена перевернутая моторная лодка и вещи пропавших. В настоящее время поиски людей продолжаются вдоль берега реки, в водоеме и лесном массиве.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Читайте также:

СУСК: мальчика, пропавшего пять дней назад в Алтайском крае, нашли мертвым в реке

Пропавшая в Ростовской области девочка найдена живой

В Сочи спасатели ищут туриста, который пропал в море
#Иркутская область
#люди
#рыбалка
Читайте нас в
В Комсомольске-на-Амуре собутыльник няни выбросил из окна ребёнка
В Комсомольске-на-Амуре собутыльник няни выбросил с третьего этажа полуторагодовалую девочку из-за её плача
21 июля 2023, 08:20

Фото: istockphoto/Marina Gordejeva

В Комсомольске-на-Амуре мужчина, которого раздражал детский плач, выбросил с третьего этажа полуторагодовалую девочку.
Telegram-канал Amur Mash пишет, что ребёнок находился с 47-летней няней. Её наняла по объявлению мама девочки, которая работает в банке и не может сидеть с ребёнком.

Женщина вместе с полуторогодовалой воспитанницей ушла к 37-летнему соседу. Они решили устроить застолье. 

Девочка заплакала, тогда мужчина схватил её и выбросил с балкона. Ребёнку вызвали скорую прохожие. Девочку с сотрясением и ушибами госпитализировали. При этом няня заметила пропажу ребёнка, когда начала собираться домой. 

Женщина ранее работала в детском саду нянечкой. А её собутыльник уже выкидывал из окна кошек и собак, но няня заявляет, что он «не жестокий».

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство малолетнего.

Читайте также:

Житель Красноярского края попытался выбросить двухлетнюю дочь из окна

Мать найденного на северо-востоке Москвы младенца утверждает, что не бросала его

СК: 11-летнего мальчика, тело которого нашли в парке, убил его 13-летний друг

#дети
#няня
#собутыльник
Читайте нас в
Воронежский бизнесмен в соцсетях поддерживал батальон «Азов»*, ему грозит до 7 лет тюрьмы
21 июля 2023, 07:57

Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun

59-летний директор ООО «Теплодом» на своих страницах в соцсетях разместил несколько постов, в которых поддерживал бойцов террористической организации, а также признавался, что «молится» за них.
Shot пишет, что это заметили полицейские, которые задержали предпринимателя. На допросе мужчина признался, что симпатизирует запрещённой в РФ организации.
 
Бизнесмен ранее был судим: 2 раза за мошенничество, 2 за вымогательство, а также за самоуправство и за умышленное уничтожение или повреждение имущества.
 
Возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.
 
* Запрещённая в России террористическая организация.

Читайте также:

В Москве арестовали мужчину, пытавшегося поджечь Мавзолей

В Москве арестовали десятиклассника, который хотел убить Симоньян и Собчак

При обстреле Донецка повреждено здание школы-интерната
#СВО
#ВСУ
#Украина
Читайте нас в
В Москве арестовали мужчину, пытавшегося поджечь Мавзолей
Суд в Москве арестовал на 2 месяца мужчину, пытавшегося поджечь Мавзолей на Красной площади
21 июля 2023, 05:43

Фото: iStock/Rawf8

Таганский суд Москвы 20 июля арестовал Константина Старчукова, задержанного на Красной площади с коктейлем Молотова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного суда.
Старчукова обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия). Мужчину арестовали до 18 сентября.

Инцидент случился 18 июля ночью. Мужчина пришел на Красную площадь в неадекватном состоянии и бросил в мавзолей бутылку с зажигательной смесью. Она попала в ограждение, поэтому возгорания не последовало. На Константина Старчукова заведено уголовное дело.

Читайте также:

В Кузбассе будут судить 45-летнюю санитарку за убийство ребенка

Mash: В Новой Москве обнаружили самодельную взрывчатку

В Польше в семи километрах от РФ задержали пьяного 72-летнего моряка
#Таганский суд
#Москва
#Мавзолей
Читайте нас в
В Кузбассе будут судить 45-летнюю санитарку за убийство ребенка
В Кузбассе будут судить санитарку санатория за причинение ребенку смерти по неосторожности
21 июля 2023, 04:22

Фото: iStock/Michał Chodyra

В Кузбассе санитарка детского туберкулезного санатория пойдет под суд за причинение смерти по неосторожности двухлетней девочке из-за ненадлежащего исполнения должностных обязанностей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СУСК РФ по Кемеровской области.
Расследование дела в отношении 45-летней санитарки, обвиняемой в совершении преступления по ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) завершилось.

Следствие утверждает, что обвиняемая, находясь на рабочем месте в мае 2023 года, нарушила требования должностной инструкции и не сопроводила двухлетнюю девочку в туалет. Спустя время пациентку обнаружили в баке с дезинфицирующим раствором без признаков жизни. 

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — цитирует агентство сообщение ведомства.

Читайте также:

В России показатель раскрываемости убийств достиг исторического максимума;

В Москве задержали трех подростков за вымогательство у несовершеннолетних

В Москве завели уголовное дело по факту развратных действий над 13-летней девочкой
#суд
#Кузбасс
#ребенок
Читайте нас в
В России показатель раскрываемости убийств достиг исторического максимума
МВД: Показатель раскрываемости убийств в РФ достиг исторического максимума
21 июля 2023, 04:07

Фото: Фотобанк Московской области

Представитель МВД России Ирина Волк заявила, что в России с начала 2023 года раскрываемость убийств и покушений на убийство достигла 99%, что является историческим максимумом. Об этом пишет «МВД Медиа».
«Профессиональная и эффективная работа органов внутренних дел по раскрытию преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких, приносит значимые результаты. К примеру, раскрываемость убийств и покушений на убийство достигла исторического максимума и составила 99%», — проинформировала Волк.

Она также отметила достижения органов следствия по раскрытию умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, разбоев и изнасилований. Более 90% подобных преступлений в РФ в настоящее время раскрывается.

Читайте также:

В Котельниках прошли обыски и проверки по делу о нелегальной миграции

МВД опубликовало видео задержания подозреваемых в вымогательствах в Telegram

В Москве полиция проверяет видео с избиением несовершеннолетних
#МВД
#Россия
#преступления
Читайте нас в
Mash: В Новой Москве обнаружили самодельную взрывчатку
Mash: В поселении Щербинка в Новой Москве обнаружили самодельную взрывчатку
21 июля 2023, 02:12

Фото: Фотобанк Московской области

В поселении Щербинка в Новой Москве обнаружили предмет, похожий на самодельное взрывное устройство (СВУ). Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.
Подозрительный предмет был найден в одном из дворов на Театральной улице. На нем также заметили пластиковый хвостовик, предназначенный для сброса взрывчатки с беспилотника.

Прибывшие на место происшествия взрывотехники обследовали устройство. Выяснилось, что найденный предмет действительно оказался самодельной взрывчаткой.

Уточняется, что саперы на месте обезвредили опасное устройство.




Читайте также:

БПЛА упал на крышу веранды детского сада в Новой Москве

Движение по Крымскому мосту возобновлено

Крыша многоэтажки загорелась в Петербурге
#ВСУ
#Щербинка
#Новая Москва
#саперы
Читайте нас в
В Москве задержали трех подростков за вымогательство у несовершеннолетних
В Москве задержали трех подростков после обращений о вымогательстве у несовершеннолетних
21 июля 2023, 00:31

Фото: iStock/Dzurag

В Москве полиция задержала трех молодых людей по подозрению в вымогательстве у несовершеннолетних. Возбуждены уголовные дела, пишет РИА Новости.
В публикации говорится, что в московский отдел полиции района Гольяново начиная с прошлой недели поступил ряд обращений. Граждане сообщали, что неизвестные вымогают денежные средства у несовершеннолетних под различными предлогами. Кроме того, заявители проинформировали правоохранителей о грабеже.

«Сегодня все участники инцидентов задержаны по местам проживания и доставлены в территориальное подразделение органа внутренних дел для дальнейшей работы. Ими оказались трое местных жителей 2004 и 2006 годов рождения», — цитирует агентство сообщение главка МВД по Москве.

Читайте также:

В Москве завели уголовное дело по факту развратных действий над 13-летней девочкой

Суд отправил под арест жителя Читы, пытавшегося поджечь Мавзолей Ленина

В Нижнем Тагиле при обрушении крыши колонии погиб человек
#Москва
#вымогательство
#полиция
#несовершеннолетние
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников