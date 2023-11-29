В Подмосковье мужчина после развода изнасиловал 14-летнюю дочь

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Жителя Подмосковья задержали по подозрению в изнасиловании 14-летней дочери.
«МК» пишет, что инцидент случился в подмосковном Дзержинском. По словам матери девочки, её муж, с которым они в разводе уже много лет, в октябре пригласил дочь к себе в квартиру и там склонил к половому акту.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Братске руководителя детского городского парламента подозревают в педофилии. Mash пишет, что жертвой оказалась 15-летняя школьница. Якобы наставник слал ей интимные фото, трогал и намекал на интим. По словам родителей, они увидели в телефоне дочери переписку с педагогом, его обнаженные фото и грязные фантазии.
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Мария Фирсова