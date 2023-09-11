В Подмосковье мужчина скинул собаку с пятого этажа

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В Подольске мужчина скинул свою собаку с пятого этажа многоэтажки, животное отправили в ветеринарную клинику. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.
Сообщается, что инцидент произошел на улице Плещеевская. Собака получила телесные повреждения.
На данный момент преступник 1981 года рождения находится в полиции. Мотив действия злоумышленника не сообщается.
Напомним, ранее сообщалось, что в Москве на первой Напрудной улице из окна третьего этажа квартиры выпал ребенок 2021 года рождения. Мальчик на какое-то время остался без присмотра родителей. Малыш оперся на москитную сетку и выпал из окна квартиры.
Пострадавший малыш госпитализирован. По факту происшествия будет проведена проверка.
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На данный момент преступник 1981 года рождения находится в полиции. Мотив действия злоумышленника не сообщается.
Пострадавший малыш госпитализирован. По факту происшествия будет проведена проверка.
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Екатерина Коршунова