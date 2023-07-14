В Подмосковье мужчина убил 4-летнюю дочь и покончил с собой

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В подмосковном Пушкине мужчина убил свою малолетнюю дочь и покончил с собой.
По информации телеграмм-канала Mash, мать убитой девочки вызвала экстренные службы . Она успела выбежать в подъезд и обратиться в полицию.
Убийцей стал отец девочки 38-летний Р. Глушаков. Что стало причиной трагедии в настоящее время не известно.
Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.
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Убийцей стал отец девочки 38-летний Р. Глушаков. Что стало причиной трагедии в настоящее время не известно.
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Анастасия Крестьянова