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В Подмосковье мужчина убил 4-летнюю дочь и покончил с собой

14 июля 2023, 13:14

Фото: iStock/Chalabala

В подмосковном Пушкине мужчина убил свою малолетнюю дочь и покончил с собой.
По информации телеграмм-канала Mash, мать убитой девочки вызвала экстренные службы . Она успела выбежать в подъезд и обратиться в полицию.

Убийцей стал отец девочки 38-летний Р. Глушаков. Что стало причиной трагедии в настоящее время не известно.


Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

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#ребенок
#убийство
#Пушкино
#Подмосковье
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Два подростка утонули при праздновании дня рождения в Санкт-Петербурге
14 июля 2023, 14:01

Фото: iStock/Soumen Hazra

Два подростка утонули в Суздальском озере в Санкт-Петербурге во время празднования дня рождения. Об этом сообщает пресс-служба ГУМЧС РФ по Санкт-Петербургу.
Отмечается, что погибла девочка 12 лет и 15-летний молодой человек. Перед госпитализацией подросткам проводили реанимационные действия, однако у обоих было тяжелейшее состояние, в результате которого несовершеннолетние скончались в медучреждении.

Сообщается, что в компании было десять человек, которые употребляли «легкий алкоголь». 

Сотрудники прокуратуры устанавливают обстоятельства и причины трагедии.  

По информации ГУМЧС, с начала купального сезона в водоемах Санкт-Петербурга утонули 16 человек, пять из которых — дети.

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#Санкт-Петербург
#подростки
#утопающий
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SHOT: При обстреле ВСУ поселка Белая Березка в Брянской области один человек погиб, ранен ребенок
14 июля 2023, 13:51

Фото: iStock/RamonCast

В результате обстрела ВСУ поселка Белая Березка в Брянской области один человек погиб, ранен ребенок.
По ​данным портала, погибла пожилая женщина. Ребенок получил осколочные ранения.

Местные жители сообщили о сильных взрывах. Несколько домов в поселке полыхают. Экстренные службы прибыли на место происшествия. Очевидцы помогают спасательным службам в ликвидации возгорания и оказывают помощь потерпевшим. 

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#ВСУ
#обстрелы
#Брянская область
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В Свердловской области в оздоровительном лагере «Волна» отравились дети
14 июля 2023, 13:13

Фото: iStock/Doucefleur

В оздоровительном лагере «Волна» в поселке Таватуй отравились несколько детей.
Следователи, сотрудники Роспотребнадзора и полиция начали проверку. По её итогам будет принято процессуальное решение, сообщает СК. 

За последнее время это не первый случай отравление детей. 13 июля сообщалось о том, что в Амурской области 17 детей отравились в детском саду «Золотая рыбка» в населенном пункте Прогресс. Суд приостановил деятельность воспитательного учреждения на 60 суток.
 
11 июля стало известно об отравлении сразу у нескольких воспитанников детских садов города Орска Оренбургской области. Они находятся под контролем врачей. Об этом сообщает региональный Минздрав.

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#отравление
#дети
#детский лагерь
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Грузовик с туристами опрокинулся и слетел в кювет в Республике Алтай
14 июля 2023, 12:33

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Грузовик с туристами опрокинулся и слетел в кювет в Горном Алтае, передает РИА Новости.
Отмечается, что восемь человек пострадали. По факту происшествия сотрудники следственного управления СК России по Республике Алтай проводят процессуальную проверку. 

По предварительной информации следствия, 35-летний житель Маймы, который управлял грузовым автомобилем, превысил безопасную скорость движения. По этой причине водитель не справился с управлением и произошло опрокидывание грузовика в кювет.

В результате инцидента десять человек госпитализированы, в их числе ребенок.

Отмечается, что у пострадавших имеются травмы легкой и средней тяжести, переломы и ушибы. Находившийся в грузовике ребенок не пострадал.

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#Алтай
#ДТП
#грузовик
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Состояние 76-летней актрисы Татьяны Васильевой внезапно ухудшилось
14 июля 2023, 12:31

Фото:iStock/sudok1

Артистка Татьяна Васильева переведена в нейрореанимацию.
Baza пишет, что Татьяну Васильеву госпитализировали в ночь на 14 июля. Поздно вечером артистка почувствовала себя плохо: кружилась голова, была неустойчивость при ходьбе. Ночью невестка Васильевой вызвала скорую.
 
Сначала артистку положили в неврологическое отделение, но уже в больнице ей стало хуже и врачи перевели её в нейрореанимацию. Актриса находится в сознании.

Ранее заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский сообщил, что самочувствие народной артистки России Татьяны Васильевой улучшилось, на данный момент она находится дома. Садальский отметил, что с Васильевой все в порядке, она поехала на физкультуру. 

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#Васильева
#актриса
#госпитализация
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В Белгороде взорвалась машина, есть пострадавшие
14 июля 2023, 11:32

Фото: istockphoto/JOHNGOMEZPIX

Под автомобилем одного из местных жителей взорвалась граната или небольшое СВУ.
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что при взрыве пострадали 3 человека: мужчина в машине и двое случайных прохожих — мама с ребёнком.
 
Пострадавшие госпитализированы с осколочными ранениями ног. На месте работают следователи, пишет Baza. 

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#Белгород
#взрыв
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В Красноярске шестилетний мальчик прострелил из пневматического пистолета ногу девочке
14 июля 2023, 11:25

Фото: iStock/maxim4e4ek

Шестилетний мальчик в Красноярске выстрелил из пневматического пистолета в ногу восьмилетней девочке, играющей в песочнице во дворе.
По предварительным данным правоохранительных органов, оружие на детскую площадку принес 13-летний подросток. Об этом сообщает МВД по региону.

Шестилетний мальчик попросил пистолет пострелять. Взяв оружие, ребенок подошел к песочнице и прицелился в одну из песочных форм, но промахнулся и выстрелил в ногу девочке, которая находилась рядом. Пострадавшей была оказана медицинская помощь. В настоящее время известно, что девочка направлена на амбулаторное лечение, ее жизни ничего не угрожает. 

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#пистолет
#Красноярск
#дети
#выстрел
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В Москве полицейские задержали трех парней с огнеметом на крыше
14 июля 2023, 11:20

Фото:istockphoto/Marina Lohrbach

В полицию поступило сообщение о пожаре на крыше дома на 1-ом Вражском переулке.
Когда правоохранители приехали на место, следов возгорания не было обнаружено. На крыше находились трое 23-летних парней с огнеметом, пишет РЕН ТВ.

Выяснилось, что они снимали клип. У молодых людей изъяли огнемет и доставили их в участок.

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Зампред Госдумы Чернышов сломал плечевую кость в ДТП
14 июля 2023, 11:16

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Авария случилась накануне вечером, когда автомобиль 32-летнего Бориса Чернышова двигался по Шереметьевскому шоссе в сторону аэропорта.
Shot пишет, что в данный момент депутат находится в больнице.
 
Борис Чернышов является депутат Государственной Думы от ЛДПР.

Ранее он предложил ввести специальную «Отцовскую карту» по аналогии с «Пушкинской». Эту идею вице-спикер Госдумы Борис Чернышов уже озвучил министру труда и социальной защиты Антону Котякову. Эти деньги, по мысли вице-спикера, можно будет потратить на походы с сыном или дочкой в кино, зоосад, парк или детское кафе.

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#ДТП
#авария
#Госдума
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