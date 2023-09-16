В Подмосковье мужчина застрелил полицейского, уходя от погони

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В Подмосковье мужчина, пытаясь уйти от полицейской погони, открыл стрельбу по правоохранителям. В результате инцидента погиб сотрудник Госавтоинспекции, а нападавший был ранен и задержан. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МВД.
Событие произошло вечером в пятницу на Таракановском шоссе. Полицейские из Госавтоинспекции попытались остановить автомобиль без номеров, но водитель решил проигнорировать требования правоохранителей и предпринял попытку скрыться.
Сейчас полицейские разрабатывают обстоятельства инцидента. Руководство областного главка выразило соболезнования родственникам и близким погибшего сотрудника и заверило, что им будет предоставлена необходимая помощь.
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«В процессе преследования, в деревне Вертлино, автомобиль нарушителя был остановлен. Покидая транспортное средство, водитель внезапно произвел выстрел из предмета, похожего на пистолет, в сторону одного из инспекторов ДПС. Полицейский, получив ранение, скончался. Его коллега, в ответ на нападение, использовал служебное оружие и ранил злоумышленника. Нападавший с ранениями был доставлен в больницу. Позже стало известно, что это житель Москвы, родившийся в 1970 году», — доложили в ведомстве.
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Артем Кузьмин