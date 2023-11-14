В Подмосковье на складе Wildberries случилась массовая драка между сотрудниками

Фото: istock/artolympic
Причиной конфликта стала гофра с товарами.
«Осторожно, Москва» пишет, что инцидент произошёл на складе в Коледино в понедельник. Рабочие, по словам очевидцев, спорили из-за гофры с товаром. Словесный конфликт перерос в драку, в которой участвовали 5 человек. На видеокадрах видно, как 23-летний Минкаил начинает бить по лицу 28-летнего Олимжона. Ему на помощь мчится коллега на рохле. Он попытался удержать Олимжона, но мужчина потерял сознание после ударов по лицу.
Пострадавшего доставили в больницу с ушибами мягких тканей и подозрением на сотрясение головного мозга.
Знакомый Олимжона утверждает, что мужчина скончался от травм. По его словам, у него были проблемы со здоровьем. Это привело к смерти после ударов. Сообщается, что Минкаил ранее был судим за кражу.
Проводится проверка.
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Пострадавшего доставили в больницу с ушибами мягких тканей и подозрением на сотрясение головного мозга.
Проводится проверка.
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Мария Фирсова