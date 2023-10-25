Фото:istockphoto /Dzurag
В Подмосковье наградят пенсионера, который задержал грабителя, который украл у ребенка телефон. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее в Щелково пенсионер помог задержать человека, который украл телефон у подростка на улице. Мужчина услышал крики и плач ребенка и немедленно пришел ему на помощь.
Стоит отметить, что в МВД также поступило сообщение от жительницы Щелково,в котором она рассказала, что «неизвестный выхватил мобильный телефон у ее несовершеннолетнего сына, когда он возвращался домой из школы, и попытался скрыться».
Читайте также:
В Щёлково пенсионер задержал грабителя, который отобрал у ребёнка телефон
В Мытищах женщина и её 15-летняя дочь заживо сгорели в частном доме
В Серпухове решают судьбу разбежавшихся по округе свиней умершего фермера
«Начальником подмосковного главка принято решение о награждении мужчины, который не остался равнодушным и оказал содействие сотрудникам полиции в задержании злоумышленника», - прокомментировали в ведомстве.
Читайте также:
В Щёлково пенсионер задержал грабителя, который отобрал у ребёнка телефон
В Мытищах женщина и её 15-летняя дочь заживо сгорели в частном доме
В Серпухове решают судьбу разбежавшихся по округе свиней умершего фермера
Мира Полтева