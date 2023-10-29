В Подмосковье налётчики напали на дачника с пистолетом и ломом

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Налётчики в балаклавах избили и ограбили дачника, который выгуливал собаку.
SHOT пишет, что на 58-летнего мужчину напали на территории СНТ «Лесная цесарка» в Чехове, когда он гулял с собакой. По его словам, за ним следовали два человека в камуфлированных костюмах, балаклавах и перчатках. После чего начали угрожать пистолетом Макарова и монтировкой. Налётчики сильно избили мужчину, а потом стянули ему руки и ноги скотчем. Затем мужчину привели в дом, где потребовали деньги и ювелирные украшения.
Один из грабителей поднялся на второй этаж, где находилась 49-летняя жена пострадавшего. Женщине угрожали оружием и требовали отдать 1500 евро (около 150 тысяч рублей) и 1500 долларов (около 140 тысяч рублей).
Получив деньги, вооружённые налётчики скрылись с места преступления. Возбуждено уголовное дело. Ведутся поиски нападавших.
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Один из грабителей поднялся на второй этаж, где находилась 49-летняя жена пострадавшего. Женщине угрожали оружием и требовали отдать 1500 евро (около 150 тысяч рублей) и 1500 долларов (около 140 тысяч рублей).
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Мария Фирсова