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В Подмосковье налётчики напали на дачника с пистолетом и ломом

29 октября 2023, 09:49
Фото: iStock/blinow61

Фото: iStock/blinow61

Налётчики в балаклавах избили и ограбили дачника, который выгуливал собаку.
SHOT пишет, что на 58-летнего мужчину напали на территории СНТ «Лесная цесарка» в Чехове, когда он гулял с собакой. По его словам, за ним следовали два человека в камуфлированных костюмах, балаклавах и перчатках. После чего начали угрожать пистолетом Макарова и монтировкой. Налётчики сильно избили мужчину, а потом стянули ему руки и ноги скотчем. Затем мужчину привели в дом, где потребовали деньги и ювелирные украшения.

Один из грабителей поднялся на второй этаж, где находилась 49-летняя жена пострадавшего. Женщине угрожали оружием и требовали отдать 1500 евро (около 150 тысяч рублей) и 1500 долларов (около 140 тысяч рублей).


Получив деньги, вооружённые налётчики скрылись с места преступления. Возбуждено уголовное дело. Ведутся поиски нападавших.

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#подмосковье
#чехов
#дачники
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В Петербурге куратора группы анонимных наркоманов обвинили в изнасиловании
29 октября 2023, 10:07

Фото: iStock/demaerre

В Санкт-Петербурге куратор группы анонимных наркоманов обвиняется в изнасиловании 14-летней школьницы
РЕН ТВ пишет, что 28 октября отец девочки заявил, что 40-летний куратор группы анонимных наркоманов, который работает в реабилитационном центре, изнасиловал его 14-летнюю дочь. Со слов отца, изнасилование произошло в машине, которая была припаркована рядом со станцией метро «Рыбацкое». Надругательство произошло дважды 5 и 8 октября.
 
Полицейские ищут преступника.

Ранее сообщалось, что молодой человек из Белгородской области похитил, побрил налысо и изнасиловал свою бывшую девушку. По информации СМИ, 20-летний мужчина живёт в Старом Осколе.

На прошлой неделе он, вместе со своим знакомым, похитил свою бывшую 16-летнюю девушку. Мужчины подкараулили девушку на улице, силой затолкали в машину, а затем привезли домой, где привязали к батарее.

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В Подольске ищут мужчину, изнасиловавшего пятиклассницу в заброшенной больнице

Подольский педофил заявил, что девочка согласилась на близость за 1000 рублей
 
#санкт-петербург
#изнасилование
#полиция
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В Санкт-Петербурге подросток распылил перцовый баллончик в лицо детям
29 октября 2023, 08:49

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Два наряда полиции вызвали в Красносельский район Санкт-Петербурга из-за агрессивного проростка.
«78.ru» пишет, что чп случилось во дворах жилых домов на лице Маршала Захарова.  Парень грубил прохожим, распылил перцовый баллончик в лицо детям, а также говорил полицейским, что имеет право делать всё, что хочет.
 
О состоянии пострадавших не сообщается. Успокоить хулигана смог только второй наряд полиции. С полицейскими подросток тоже разговаривал грубо.

В подобные истории подросток попадает не впервые. 

Ранее сообщалось, что в Москве 12-летняя школьница попала в больницу после того, как ее избили подруги. Кроме того, врачи зафиксировали у девочки ожоговое поражение роговицы глаза.

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#санкт-петербург
#подростки
#дети
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SHOT: Момент возможной атаки беспилотника на Афипский НПЗ попал на видео
29 октября 2023, 07:02

Фото: iStock/RamonCast

Очевидцы сумели заснять на видео возможный момент атаки беспилотника на Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Его распространил Telegram-канал SHOT.
По информации SHOT, всё произошло около 3:20 мск 29 октября. Местные жители рассказали, что перед взрывом слышали звук, похожий на «газонокосилку».

Как позже заявили в краевом оперативном штабе, «в результате возгорания пострадавших нет, инфраструктура не получила повреждений, угроза предприятию и жителям близлежащих населенных пунктов также отсутствует». Возникший пожар при этом удалось потушить всего за полчаса.

Причины случившегося устанавливаются, но по предварительной информации НПЗ был атакован беспилотником. Последний раз атака БПЛА на Афипский НПЗ происходила 31 мая этого года.

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#нефть
#переработка
#краснодарский край
#видео
#беспилотник
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«Зеркало недели»: В Хмельницкой области Украины были слышны взрывы
29 октября 2023, 06:51

Фото: iStock/Vladimir_Zapletin

Серия взрывов прозвучала в Хмельницкой области Украины. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели», сославшись при этом на заместителя главы областной военной администрации (ОВА) Сергея Тюрина.
По информации ТАСС, в момент сообщений о взрывах в регионе действовала воздушная тревога, но в настоящий момент она уже отменена.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#украина
#взрывы
#воздушная тревога
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Tengrinews: Количество жертв аварии на шахте в Казахстане выросло до 35 человек
29 октября 2023, 06:28

Фото: iStock/freedarst

Число погибших горняков в результате взрыва на шахте имени Костенко в Караганде возросло до 35 человек, передает корреспондент портала Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС республики.
«На данный момент обнаружены тела 35 человек, из них на поверхность подняты 29 погибших, продолжаются активные поиски 11 шахтеров. В аварийно-спасательных работах задействованы 10 отделений горноспасателей», — говорится в сообщении министерства.

Напомним, что утром 28 октября произошла авария на шахте, в которой находились 252 человека. На поверхность удалось вывести 208 шахтёров. Предполагается, что авария произошла в результате взрыва газометана в отработанной лаве.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией главе Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву.

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#аварии
#гибель
#казахстан
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SHOT: Мощный взрыв прогремел в районе Афипского НПЗ на Кубани
29 октября 2023, 05:15

Фото: iStock/dzika_mrowka

Мощный взрыв произошёл в районе Афипского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев произошедшего.
«Ночью с 28 на 29 октября произошло локальное возгорание на территории Афипского НПЗ,  которое оперативно ликвидировано службами завода в течение получаса.  <...> В результате возгорания пострадавших нет, инфраструктура не получила повреждений, угроза предприятию и жителям близлежащих населенных пунктов также отсутствует», — прокомментировал случившееся оперштаб Краснодарского края.

Всё произошло около 3:20 ночи. Местные жители рассказали, что перед взрывом слышали звук, похожий на «газонокосилку». Сейчас на месте ЧП до сих пор видно зарево, там продолжают работать экстренные службы.

Причины случившегося устанавливаются, но по предварительной информации НПЗ был атакован беспилотником. Последний раз атака БПЛА на Афипский НПЗ происходила 31 мая этого года.

Ранее сообщалось о массовой атаке БПЛА на Крым. Система ПВО уничтожила 36 украинских беспилотников самолётного типа над акваторией Чёрного моря и северо-западной частью полуострова.

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#завод
#переработка
#нефть
#краснодарский край
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Две маршрутки столкнулись в Севастополе, пострадало более 10 человек
29 октября 2023, 00:42

Фото: iStock/Galina_Vetertsovskaya

Более 10 человек пострадали при столкновении двух маршруток в Севастополе, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
Авария произошла на улице Руднева, когда водитель маршрутного такси Mercedes врезался в стоящий впереди автобус «Богдан».



«В результате столкновения двух маршрутных транспортных средств, по предварительным данным, пострадали водитель автобуса "Богдан", а также более десяти пассажиров <...> Всем им оказана необходимая медицинская помощь», —отметила полиция города федерального значения в своём Telegram-канале.
#севастополь
#маршрутка
#дтп
#пострадавшие
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В Краснодаре женщина ногами избила пенсионерку, чтобы отомстить за сына
28 октября 2023, 21:22

Фото: iStock/blinow61

Полиция начала проверку по факту избиения пенсионерки на детской площадке в Краснодаре. Об этом РИА Новости сообщили в УМВД по городу.
Ранее сообщалось, что на одной из детских площадок города произошёл инцидент. Женщина подошла к сидящей на лавочке 73-летней пенсионерке, повалила её на землю и начала избивать руками и ногами. 

Полиции удалось установить, что женщина отправила двух сыновей на площадке и ушла домой. Старший сын вскоре прибежал домой и сообщил, что неизвестная женщина ударила его младшего брата. Мать выбежала на улицу и начала избивать пенсионерку, которая, по указанию свидетелей, избила её трёхлетнего сына.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время проводится экспертиза по установлению степени причинённого вреда здоровью пожилой женщины и ребёнку. 

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#краснодарский край
#полиция
#избиение
#пенсионерка
#детская площадка
#дети
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Самолёт, следовавший рейсом Москва – Бишкек, совершил экстренную посадку
Самолёт, летевший из Москвы в Бишкек, совершил экстренную посадку в Самаре
28 октября 2023, 20:56

Фото: iStock/undefined undefined

Самолёт, выполнявший рейс Москва – Бишкек, совершил экстренную посадку в аэропорту Самары. Об этом сообщили пресс-служба Росавиации.
По предварительным данным, экстренная посадка была совершена из-за неисправности двигателя. Самолёт киргизской авиакомпании Avia Traffic оповестил диспетчеров о неисправности в 13:02 по мск. В салоне в этот момент находилось 190 человек, среди которых шестеро членов экипажа.

Во время аварийной посадки никто не пострадал. Технические службы самарского аэропорта проводят проверку судна.

Отмечается, что транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, которые ожидают вылета до места назначения. 

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#самолет
#авиакомпании
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