В Подмосковье не заметили крупных сбоев в электроснабжении из-за грозы

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«В отдельных населённых пунктах Раменского, Одинцовского и Рузского городских округов, а также городского округа Красногорск оперативно устраняли кратковременные технологические нарушения электроснабжения. Сейчас большинство потребителей подключены по нормальной схеме работы сетей», – говорится в сообщении.
Остальные отключения, как пояснили в министерстве, связаны с плановыми работами по повышению надёжности электроснабжения.
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