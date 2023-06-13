В Подмосковье недалеко от Рублёво-Успенского шоссе упал дрон

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Согласно сообщению, беспилотник найден рядом с селом Знаменское в Одинцовском районе одной из местных жительниц. По ее словам, в момент обнаружения камера наблюдения у дрона была включена. Полицейский экипаж, прибывший на место опасной находки, обследовал дрон на наличие взрывного устройства. Однако взрывчатки обнаружено не было.
Ранее также сообщалось, что дрон с камерой рухнул на санаторий Минобороны РФ в Московской области. Уточняется, что инцидент произошёл вечером в воскресенье, 11 июня, в «Марфинском» санатории, который расположен в селе Марфино городского округа Мытищи.