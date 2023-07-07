В Подмосковье неизвестный облил зеленкой адвоката Пономареву

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В Московской области на адвоката Пономареву Елену напал неизвестный на остановке и облил зеленкой. Об этом сообщается на сайте Адвокатской палаты Московской области.
Нападение на Пономареву произошло в четверг, 6 июня. На остановке общественного транспорта неизвестный облил ее зеленкой.
При этом Пономарева связывает произошедшее со своей профессиональной деятельностью.
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«В результате нападения адвокату причинены телесные повреждения, пострадала сетчатка глаз», — говорится в публикации.
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Диана Аванесян