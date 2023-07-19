В Подмосковье обнаружены два упавших БПЛА с камерами

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В Подмосковье местные жители обнаружили сразу два беспилотных летательных аппарата с камерами видеонаблюдения. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Второй аппарат был обнаружен местным жителем недалеко от города Домодедово. Мужчина обнаружил дрон на дороге во время прогулки с собакой. Сейчас специалисты изучают БПЛА, они оба отправлены на экспертизу.
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Элина Позднякова