В Подмосковье обрушился лифт с двумя пассажирами

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Лифт с двумя людьми рухнул в шахту многоэтажного дома
В подмосковном городе Воскресенск лифт с двумя пассажирами рухнул в шахту, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, кабина полетела вниз, когда находилась на уровне пятого этажа 14-ти этажного дома. На лифте в этот момент поднимались мужчина и женщина.
Пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Следственный комитет по Магадану рассказал об обнаружении тела пожилой женщины с телесными повреждениями, похожими на медвежьи укусы.
По информации СМИ, кабина полетела вниз, когда находилась на уровне пятого этажа 14-ти этажного дома. На лифте в этот момент поднимались мужчина и женщина.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Следственный комитет по Магадану рассказал об обнаружении тела пожилой женщины с телесными повреждениями, похожими на медвежьи укусы.
Евгения Парфентьева