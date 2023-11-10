В Подмосковье обрушился пролет автомобильного моста, есть пострадавшие

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В деревне Кутьино недалеко от Подольска Московской области произошло обрушение пролета автомобильного моста, который проходит через реку Пахра. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Согласно сообщению, в момент обрушения по мосту ехал автомобиль. Он рухнул вниз вместе с пролетом. По предварительным данным, пострадала водитель. Сейчас врачи оказывают 60-лньней женщине помощь. У нее диагностированы множественные ушибы.
Движение на данном участке полностью заблокировано.
Ранее сообщалось, что экоактивисты движения Just Stop Oil устроили акцию протеста на мосту Ватерлоо в Лондоне, помешав проезду скорой помощи с включёнными «мигалками». Отмечается, что акция экоактивистов была направлена против добычи нефти и газа.
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Элина Позднякова