В Подмосковье ограбили квартиру худрука «Русского балета» Вячеслава Гордеева

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В Подмосковье форточник проник в квартиру худрука «Русского балета» Вячеслава Гордеева и вынес оттуда около пяти миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, фор проник в квартиру 75-летнего Гордеева в Королёве днем 26 сентября, отжав пластиковое окно. В комнате он нашел один миллион рублей и 40 тысяч долларов. Уточняется, что дом балетмейстера находится под видеонаблюдением, однако в тот день камеры по каким-то причинам не работали.
Полиция устанавливает личность преступника и ведет его поиски.
Напомним, Вячеслав Гордеев больше 40 лет является худруком театра «Русский балет». В начале сентября его наградили орденом «За заслуги в культуре и искусстве».
Ранее стало известно, что актриса, народная артистка России Юлия Рутберг была ограблена в Москве. В момент ограбления её не было дома — она уехала на гастроли. Возможно, грабители могли знать об этом.
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Полиция устанавливает личность преступника и ведет его поиски.
Ранее стало известно, что актриса, народная артистка России Юлия Рутберг была ограблена в Москве. В момент ограбления её не было дома — она уехала на гастроли. Возможно, грабители могли знать об этом.
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Элина Позднякова