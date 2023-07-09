В Подмосковье охранник детского сада домогался 4-летней девочки

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В Мытищах во время прогулки группы детей охранник начал домогаться 4-летней девочки.
Shot пишет, что во время прогулки воспитанница детского сада одна сидела на пеньке. Её заметил 64-летний охранник и подозвал к себе. Девочка подошла вместе с подружкой, которую мужчина прогнал.
Мужчина домогался ребёнка. Девочка просила отпустить её и плакала. Через несколько минут мужчина всё-таки отпустил её. Девочка вернулась на детскую площадку и рассказала всё друзьям, а потом и маме.
Охранника задержали. Ранее он был судим за хулиганство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Мужчина домогался ребёнка. Девочка просила отпустить её и плакала. Через несколько минут мужчина всё-таки отпустил её. Девочка вернулась на детскую площадку и рассказала всё друзьям, а потом и маме.
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Мария Фирсова