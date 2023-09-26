В Подмосковье от ОРВИ скончался 16-летний подросток

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В Одинцове из-за резкого повышения температуры при ОРВИ на руках у родителей скончался 16-летний подросток. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Родители вызвали скорую, однако прибывшие на место медики спасти мальчика не смогли. Он умер ночью в своей комнате прямо на руках у родителей. У подростка остановилось сердце. При этом хронических заболеваний у мальчика не было. Для выяснения точной причины смерти будет проведено вскрытие.
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