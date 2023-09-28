В Подмосковье отец и дочь погибли из-за воспламенившегося обогревателя

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Женщина ушла гулять с котом, оставив дома спящего 47-летнего мужа, который страдал от температуры, и двухлетнюю дочь. Вернувшись, жительница Подмосковья обнаружила, что квартира горит и заполнена дымом. Ее дочь и муж задохнулись.
Оплавленный удлинитель, обогреватель и части обгоревшей розетки изъяли для проведения экспертизы.
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