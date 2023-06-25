В Подмосковье педофил надругался над двумя 10-летними девочками на детской площадке

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Две девочки сразу же убежали, а две другие остались. Мужчина сперва продемонстрировал им свой половой орган, а потом, с помощью угроз, заставил их пойти с ним в безлюдное место, где совершил над школьницами действия сексуального характера. После извращенец дал каждой девочке по 800 рублей и скрылся.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Ковыктинском газоконденсатном месторождении под Иркутском 300 вахтовиков из Таджикистана и Киргизии устроили массовую драку из-за очереди в столовую.