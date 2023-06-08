В Подмосковье пенсионер расстрелял мужчину из-за шума

Фото: Фотобанк Московской области
Стрельба произошла 7 июня в подмосковной Каменке
65-летний житель деревни Каменка застрелил пьяного 38-летнего мужчину, который шумел и дебоширил на лавочке.
РЕН ТВ сообщает, что пенсионер попросил нетрезвого мужчину вести себя потише, но это ничего не изменило. Тогда пенсионер решил поговорить с ним на улице. Мужчина ударил пенсионера.
65-летний мужчина вернулся в квартиру и достал обрез. После этого вышел на улицу и выстрелил дебоширу в грудь. Мужчина скончался на месте.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Ранее сообщалось, что тело мужчины с пакетом на голове нашли в машине в Москве. По информации источника, двигатель машины при этом работал, а на соседнем кресле находился баллон, похожий на газовый. Кроме того, отмечается, что автомобиль оказался закрыт изнутри. В настоящий момент, подробности трагедии неизвестны.
РЕН ТВ сообщает, что пенсионер попросил нетрезвого мужчину вести себя потише, но это ничего не изменило. Тогда пенсионер решил поговорить с ним на улице. Мужчина ударил пенсионера.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Ранее сообщалось, что тело мужчины с пакетом на голове нашли в машине в Москве. По информации источника, двигатель машины при этом работал, а на соседнем кресле находился баллон, похожий на газовый. Кроме того, отмечается, что автомобиль оказался закрыт изнутри. В настоящий момент, подробности трагедии неизвестны.
Мария Фирсова