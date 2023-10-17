В Подмосковье пенсионерки продавали героин

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Полицейские задержали двух российских пенсионерок за торговлю героином в подмосковном Раменском.
«Лента.ру» пишет, что у пенсионерок 61 и 67 лет было изъято 3 полимерных пакета и 34 свертка с запрещенным веществом. Женщины расфасовывали оптовые партии наркотиков на разовые дозы. Потом развозили их по местам закладок.
Криминальным бизнесом начала заниматься 61-летняя пенсионерка. Она переписывалась в мессенджере с неустановленным куратором. Он сообщал ей координаты тайников с героином. Женщина пригласила в бизнес подругу.
Возбуждены уголовные дела.
Ранее сообщалось, что сотрудники колонии-поселения в Электростали пресекли попытку доставить туда крупную партию наркотиков.
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Криминальным бизнесом начала заниматься 61-летняя пенсионерка. Она переписывалась в мессенджере с неустановленным куратором. Он сообщал ей координаты тайников с героином. Женщина пригласила в бизнес подругу.
Ранее сообщалось, что сотрудники колонии-поселения в Электростали пресекли попытку доставить туда крупную партию наркотиков.
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Мария Фирсова