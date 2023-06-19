В Подмосковье потушили 15 лесных пожаров за выходные

В период с 16 по 18 июня на землях лесного фонда Московской области зафиксировано 15 пожаров на площади 3,78 га на территории Виноградовского (5 пожаров на площади 0,19 га), Егорьевского (6 пожаров на площади 0,47 га), Ногинского (2 пожара на площади 0,61 га), Орехово-Зуевского (1 пожар на площади 2,50 га) и Шатурского (1 пожар на площади 0,01 га) лесничеств, сообщает «Радио 1» пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

«За минувшие выходные на территории земель лесного фонда ликвидировано 15 возгораний на общей площади 3,78 га. Самые нетипичные пожары — ночные — возникли с субботы на воскресенье на территории Егорьевского лесничества, но благодаря лесничим и лесопожарным службам огонь на шести возгораниях был потушен на малых площадях — всего пройдено огнем менее половины гектара. Хочу отметить высокий профессионализм и эффективное взаимодействие коллег в данной ситуации», — рассказал курирующий Комитет лесного хозяйства Московской области зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов.



Всего с начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда зафиксировано 117 пожаров на общей площади 135,39 гектара.

Пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!