В Подмосковье предотвратили вероятную попытку теракта в воинской части

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На территории воинской части в подмосковье предотвратили вероятную попытку теракта, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, теракт планировали совершить в Ленинском городском округе.
В ночь на 23 октября военнослужащие во время обхода заметили прорезь в сетке металлического забора. В этой прорези обнаружили зеленый строительный мешок, внутри которого обнаружили пять больших пятилитровых бутылок с легковоспламеняющейся жидкостью и несколько бутылок поменьше (в общей сложности 11 штук), а также газовый баллон.
«Подклад» обнаружили в 170 метрах от КПП.
Сейчас человека, причастного к возможной подготовке теракта, разыскивают полиция и спецслужбы.
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В ночь на 23 октября военнослужащие во время обхода заметили прорезь в сетке металлического забора. В этой прорези обнаружили зеленый строительный мешок, внутри которого обнаружили пять больших пятилитровых бутылок с легковоспламеняющейся жидкостью и несколько бутылок поменьше (в общей сложности 11 штук), а также газовый баллон.
Сейчас человека, причастного к возможной подготовке теракта, разыскивают полиция и спецслужбы.
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Евгения Парфентьева