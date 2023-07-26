В Подмосковье профессиональный пловец оказался в реанимацию после тренировки в бассейне

Фото: istockphoto/Евгений Харитонов
Одиннадцатиклассник выполнял упражнение по задержке дыхания и потерял сознание в бассейне.
Shot пишет, что 17-летний школьник пришёл на тренировку в бассейн фитнес-центра «Цитрус» в Люберцах. Когда спортсмены учились задерживать дыхание, школьник потерял сознание и начал тонуть.
Спортсмена увели на скорой в больницу с диагнозом «состояние после утопления». Он до сих пор не пришёл в сознание.
Пострадавший одиннадцатиклассник профессионально занимался спортом. У него есть разряд по плаванию.
Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
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Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
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Мария Фирсова