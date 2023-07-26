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В Подмосковье профессиональный пловец оказался в реанимацию после тренировки в бассейне

26 июля 2023, 13:23

Фото: istockphoto/Евгений Харитонов

Одиннадцатиклассник выполнял упражнение по задержке дыхания и потерял сознание в бассейне.
Shot пишет, что 17-летний школьник пришёл на тренировку в бассейн фитнес-центра «Цитрус» в Люберцах. Когда спортсмены учились задерживать дыхание, школьник потерял сознание и начал тонуть.

Спортсмена увели на скорой в больницу с диагнозом «состояние после утопления». Он до сих пор не пришёл в сознание.


Пострадавший одиннадцатиклассник профессионально занимался спортом. У него есть разряд по плаванию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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#Люберцы
#школьник
#бассейн
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Приговор Илье Сачкову обжалуют
Адвокат Сачкова Афанасьев собирается обжаловать приговор
26 июля 2023, 13:34

Фото: iStock/Kanizphoto

Защита будет обжаловать приговор, который Мосгорсуд вынес основателю IB-Group Илье Сачкову, заявил его адвокат Сергей Афанасьев в интервью «РИА Новости».
«Мы будем обжаловать», - прокомментировать ситуацию адвокат.  

Напомним, Сачкова признали виновным по статье «Госизмена». По версии обвинения, в 2011 году Сачков передал иностранной разведке секретные данные, которые нанесли репутационный ущерб национальным интересам России.

Отметим, что все материалы по делу Сачкова содержатся в строжайшем секрете, поскольку в них содержатся ​данные разведывательных служб.

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*Террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

#Сачков
#Госизмена
#Афанасьев
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Илье Сачкову вынесли окончательный приговор
Основателя IB-Group Сачкова приговорили к 14 годам лишения свободы
26 июля 2023, 13:27

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Мосгорсуд приговорил основателя IB-Group Илью Сачкова к 14 годам лишения свободы, сообщает «ТАСС».
Сачкова признали виновным по статье «Госизмена», а также обязали выплатить штраф размером в 500 тысяч рублей.  

Предпринимателя заключили под стражу в сентябре 2021 года. По версии обвинения, в 2011 году Сачков передал иностранной разведке секретные данные, которые нанесли репутационный ущерб национальным интересам России. Позже эти сведения оказались в руках американского ФБР.  Отмечается, что свою вину осужденный так и не признал.  

Прокурор просил назначить Сачкову наказание в 18 лет лишения свободы, однако, суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.  

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#Сачков
#Госизмена
#Мосгорсуд
#Колония
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МЧС предупредило жителей Подмосковья о ливне, грозе и граде до конца дня
26 июля 2023, 12:55

Фото: Istockphoto / Yury_Dmitrienko

В Московской области 26 июля с 11:00 до конца суток ожидаются неблагоприятные метеорологические условия – дождь, ливень, гроза и град. При грозе порывы ветра усилятся до 15-20 м/с, предупредили в пресс-службе МЧС.
Жителям Подмосковья посоветовали при дожде по возможности оставаться дома или в укрытии. На улице следует использовать средства индивидуальной защиты – зонт, плащ и резиновые сапоги. 
 
Если во время ливня водитель передвигается на автомобиле, лучше припарковать его у обочины, включить аварийные огни и переждать сильный дождь. Не нужно пытаться преодолеть подтопленные участки. 
 
При грозе нельзя прятаться от молнии под одиноко стоящим деревом, высокими металлическими конструкциями. Молния никогда не попадает в кустарник, поэтому лучше укрыться под ним. 
 
Нельзя разговаривать по телефону, так как молния иногда попадает в натянутые между столбами провода. Во время ударов молнии не стоит подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш и антенне. 
 
В доме в сельской местности необходимо закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Нельзя стоять рядом с окном. Следует выключить телевизор, радио и другие электробытовые приборы.
 
При граде по возможности не нужно выходить из дома, а находясь на улице, лучше постараться выбрать укрытие. Если это невозможно, надо защитить голову от ударов градин – прикройте её руками, сумкой или одеждой. Ни в коем случае нельзя покидать во время града автомобиль. 
 
При порывистом ветре машину нужно поставить в гараж, а при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев и слабо укреплённых конструкций. Находясь на улице, нужно обходить шаткие строения, рекламные щиты и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев, мостов, эстакад, трубопроводов, ЛЭП и потенциально опасных промышленных объектов.
 
Главное – сохранять спокойствие и не поддаваться панике. В случае необходимости можно обратиться в Главное управление МЧС России по телефонам 8 (498)-505-41-70 и 112.

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#МСЧ
#непогода
#дождь
#ветер
#ливень
#гроза
#град
#безопасность
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Португалия и Лазурный берег охвачены пожарами
26 июля 2023, 12:43

Фото: istockphoto/Toa55

В Португалии из-за лесного пожара в Кашкайш пострадали 13 человек.
Портал Notícias ao Minuto пишет, что пожар разгорелся накануне в городе Алькабидеч. В данный момент 70% территории возгорания контролируют. На месте работает 685 пожарных и 190 автомобилей.
 
9 пожарных получили легкие ранения, также 4 человека отравились дымом.
 
По данным французского телеканала CNews, во вторник, 25 июля, множество лесных пожаров случилось на юге Франции.
 
Газета Ouest-France пишет, что сильнейший пожар вспыхнул на побережье Корсики, недалеко от туристического Иль-Руса. По экспертным оценкам, огонь уничтожил примерно 200 га растительности.

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#лесные пожары
#Португалия
#Франция
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В Саратове возбудили уголовное дело после смерти в больнице 7-летнего ребёнка
26 июля 2023, 12:34

Фото: iStock/eranicle

7-летнюю девочку с повышенной температурой госпитализировали в саратовскую больницу, где она умерла.
21 июля ребёнка доставили с высокой температурой в медицинское учреждение Марксовского района. На следующий день пациентку перевели в больницу Саратова: её состояние ухудшалось. Несмотря на медицинскую помощь, девочка умерла 26 июля.
 
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.

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#Саратов
#больница
#дети
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В Омске семья с двумя детьми погибла в аварии
26 июля 2023, 12:23

Фото: iStock/conejota

В Омке родители и их дети (10 и 13 лет) скончались на месте ДТП.
39-летний водитель автомобиля Renault двигался по автодороге Челябинск-Новосибирск. В районе 834 км он выехал на встречную полосу и врезался в большегруз Scania, которым управлял 50-летний мужчина.
 
Семья, которая находилась в легковушке, погибла на месте. Среди них двое детей в возрасте 10 и 13 лет.
 
Полиция проводит проверку.

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#Омск
#авария
#дети
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СК возбудил дело против украинской журналистки Соколовской за фейки о ВС РФ
26 июля 2023, 12:08

Фото: iStock/Sergei Telenkov

Возбуждено уголовное дело в отношении украинской журналистки Янины Соколовской, которая, по версии следствия, распространяла фейки о российской армии.
По данным следствия, Янина Соколовская весной прошлого года публично распространяла в открытом доступе в Telegram-канале под видом достоверных сообщений ложную информацию о действиях ВС РФ.

Ранее сообщалось, что ФСБ обвиняет социолога и политолога Бориса Кагарлицкого (признан Минюстом РФ иноагентом) в призывах к терроризму с использованием интернета.

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на адвоката Кагарлицкого Сергея Ерохова. По вменяемой статье Борису Кагарлицкому может грозить до 7 лет лишения свободы. Адвокат сообщил, что социолог свою вину не признает.

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#Соколовская
#фейки
#ВС РФ
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Во Львове пропала американская гумпомощь на миллион долларов
NGL.media: Во Львове пропала гуманитарная помощь на сумму около миллиона долларов
26 июля 2023, 12:00

Фото: iStock/DenisKot

Во Львове не могут найти гуманитарную помощь, отправленную Украине американскими волонтерами, на сумму около миллиона долларов, пишет издание NGL.media.
«Речь идет о реальном случае исчезновения около 10 тысяч тактических аптечек IFAK общей стоимостью 33,6 миллиона гривен, закупленных и отправленных американскими волонтерами для ВСУ», - прокомментировали ситуацию в издании.  

Известно, что в пакете гумпомощи находились – противогазы, спальные мешки, зимняя форма и обувь, а также почти 10 тысяч военных аптечек IFAK. Груз должны были доставить в волонтерский центр, однако, он оказался и военной администрации Львова.  

При этом, представители администрации подтвердили получение части груза, но заявили, что аптечек IFAK (которые являются самой ценной частью гумпомощи) там не оказалось.  

В администрации утверждают, что груз попал во Львов через польско-украинскую границу, где был распломбирован. В итоге, часть веще оказалась в областной военной администрации, а другая часть исчезла в неизвестном направлении.  

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#Львов
#Американская гумпомощь
#Военная администрация
#IFAK
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У самолета, который летел в Москву, отказали два двигателя
26 июля 2023, 11:59

Фото: iStock/Ralf Geithe

У самолета, который летел из Саратова в Москву, отказали два двигателя при взлёте.
У пассажирского самолета российской авиакомпании «Сибирь» отказали два двигателя во время взлёта, пишет Telegram-канал Aviaincident.
 
ЧП случилось с лайнером 24 июля. Сообщается, что самолет не мог самостоятельно продолжить движение на взлетной полосе. Пилоты объявили тревогу. Был активирован код «Зеленый», предупреждающий об аварийном происшествии на земле.
 
Борт отбуксировали на стоянку, а пассажиров доставили на автобусах в здание аэропорта.

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#самолёт
#ЧП
#Саратов
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