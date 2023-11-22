В Подмосковье произошла авария на складе Wildberries, вода залила сотни товаров

Задержаны еще два торговца метадоном в двух регионах Российской Федерации. Как сообщает телеграм-канал SHOT, изъято более 20 кг наркотического вещества. На аднный момент выясняется, могут ли эти наркоторговцы связаны с той партией, которая привела к массовому отравлению и смертям в Астрахани.