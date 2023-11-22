Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Подмосковье произошла авария на складе Wildberries, вода залила сотни товаров

В Подмосковье произошла авария на складе Wildberries, вода залила сотни товаров

22 ноября 2023, 10:41
Фото: iStock/Vera Tikhonova

Фото: iStock/Vera Tikhonova

На складе сработала система пожаротушения, водой оказались залиты сотни товаров.
Baza пишет, что сначала на складе в Коледино прорвало трубу, повалил пар, а затем сработала система пожаротушения. В основном вода залила крупногабаритные товары. Сейчас их просушивают.

Ответственными могут признать администраторов блока, где прорвало трубу. Вероятно, они должны будут возместить ущерб


«Ну всё, пи***, штрафы сейчас полетят», — описал ситуацию один из сотрудников.
Накануне, 21 ноября, пользователи Wildberries столкнулись со сбоями в работе маркетплейса. Неполадки возникли в мобильном приложении и веб-версии. В этом смог убедиться корреспондент РИА Новости.

Читайте также:

В работе Wildberries случился сбой

ГП завершила проверку Wildberries и обязала компанию внести 20 изменений

Сотрудники полиции проводят проверку на складе Wildberries в СЦ «Белая дача»
#подмосковье
#московская область
#происшествие
#склад
#товары
Читайте нас в
В Тюменской области нашли мёртвой пропавшую школьницу
22 ноября 2023, 10:51

Фото: istock / KatarzynaBialasiewicz

В пресс-службе СУСК РФ по Тюменской области следователи устанавливают причины гибели 16-летней девушки.
В Тюмени 14 ноября школьница ушла из дома и не вернулась. В поисковом отряде «ЛизаАлерт» рассказали, что тело девушки нашли накануне в Заречном микрорайоне города. Девушку искали неделю. 
«Сейчас следователи выясняют и устанавливают все обстоятельства произошедшего», - сообщили следователи. 
Ранее сообщалось, что девушку, пропавшую 3 недели назад после ссоры с возлюбленным, нашли на крыше оборонного завода в районе Обухово в Санкт-Петербурге. Девушка получила сильнейшее обморожение, врачи не смогли ее спасти. Следов насильственной смерти на ней замечено не было.

Читайте также:

Пропавшую три недели назад девушку нашли на крыше оборонного завода

Под рестораном в центре Москвы обнаружили останки более 10 человек

В Красноярском крае завершили расследование жестокого убийства девушки
#школьники
#девушка
#полиция
#следствие
#расследование
Читайте нас в
При пожаре в частном доме в Люберцах погибли четыре человека, из них два ребенка
22 ноября 2023, 10:20

Фото: iStock/Matt277

Минувшей ночью сгорел частный жилой дом в Люберцах, погибли четыре человека, в том числе двое детей, еще два человека пострадали. Об этом сообщает прокуратура Московской области.
«По предварительной информации, 22 ноября 2023 года около 2 часов ночи в частном жилом доме, расположенном в д. Марусино г. Люберцы, произошло возгорание. В результате происшествия погибли двое детей 7 и 10 лет, их отец и дедушка», - говорится в сообщении ведомства.

 Кроме того, при возгорании пострадали бабушка и мама детей. Они отравились угарным газом. При этом 35 летняя мать была госпитализирована.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства смертельного пожара под контролем Люберецкой прокуратуры.

Читайте также:

МЧС: на подземной парковке ТЦ «Авиапарк» в Москве загорелись два автомобиля

При попытке поджога военкомата в Краснодарском крае пострадал полицейский

Крупный пожар под Екатеринбургом
#люберцы
#дело
#пожар
#уголовное дело
#мать
#отец
#возгорание
Читайте нас в
В Истринском драмтеатре раскрыли обстоятельства гибели актёра Шахрова
22 ноября 2023, 09:53

Фото: Истринский драматический театр

Актёр Истринского муниципального драматического театра Максим Шахров погиб во вторник на 28-м году жизни, спеша на репетицию. Об этом сообщили в администрации театрального коллектива.
«Он погиб в автомобильной аварии по дороге на репетицию», – говорится телеграм-канале театра.  
Шахров родился 25 апреля 1996 года. Окончил Московский государственный институт культуры. В Истринском театре работал с 2020 года. Сыграл за три года 23 роли. В этом году вышел фильм с участием Шахрова «Закрытый уровень». 
 
О месте и дате прощания с артистом пока не сообщается. 
 
Читайте также:

Погиб актёр Истринского драматического театра Максим Шахров

На подземной парковке ТЦ «Авиапарк» в Москве загорелись два автомобиля

Под Пензой грузовик со взрывчаткой попал в тройное ДТП
#истра
#театр
#актёр
#смерть
#дтп
#авария
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Shot: Ещё двух торговцев метадоном задержали в двух регионах РФ
22 ноября 2023, 09:49

Фото: istock / vladans

Задержаны еще два торговца метадоном в двух регионах Российской Федерации. Как сообщает телеграм-канал SHOT, изъято более 20 кг наркотического вещества. На аднный момент выясняется, могут ли эти наркоторговцы связаны с той партией, которая привела к массовому отравлению и смертям в Астрахани.
Первым задержали адвокат Сергей Донец из Краснодара, которого сотрудники полиции взяли в лесу в городе Горячий Ключ. У него обнаружили 743 грамма метадона. Второй задержали гражданку Таджикистана, которая хранила в своей квартире в Волгограде 67 свертков общим весом 23 килограмма. Она также показала еще один тайник, где хранился 1 кг наркотического вещества.

Ранее сообщалось, что число погибших после массового отравления наркотиками в Астрахани увеличилось до четырёх человек. Всего  зафиксировано 24 местных жителя, которые отравились метадоном. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также: 
Украинский морпех Свинарчук получил пожизненное за приказ убить 37 мариупольцев

В Белой Калитве был застрелен, предварительно, криминальный авторитет Борисенко

ТАСС: Погиб актёр Истринского драматического театра Максим Шахров

#адвокат
#человек
#сотрудники
#рф
#наркотики
Читайте нас в
В Ухте пьяный замначальника полиции пытал женщину на месте убийства ее сожителя
22 ноября 2023, 08:12

Фото: istock / Dzurag

В Ухте заместитель начальника полиции Владимир Торлопов в состоянии алкогольного пытал женщину на месте убийства ее сожителя, требуя ее сознаться в преступлении.
Как сообщает телеграм-канал Baza, 36-летний подполковник полиции Владимир Торлопов ночью 24 июня прибыл на место убийства 57-летнего Алексея Ширшикова. Торлопов был пьян и решил что убийцей является 50-летняя сожительница погибшего. Но она не призналась и Торлопов решил начать пытать ее. Он таскал ее за волосы, выкручивал руки, бил и удерживал на теле погибшего. 

На следующий день мужчину повысили до начальника полиции города. Через полгода в отношении сотрудника полиции возбудили уголовное дело по превышению полномочий. Сейчас Торлопов задержан.

Ранее сообщалось, что суд в Иркутске вынес четвертый приговор ангарскому маньяку» Михаилу Попкову, который убил более 80 человек. Попков получил 10 лет колонии по новому делу по трем эпизодам. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также: 
Украинский морпех Свинарчук получил пожизненное за приказ убить 37 мариупольцев

В Белой Калитве был застрелен, предварительно, криминальный авторитет Борисенко

ТАСС: Погиб актёр Истринского драматического театра Максим Шахров

#дело
#уголовное дело
#волосы
#полиция
Читайте нас в
Ангарский маньяк получил еще 10 лет колонии — он признался в новых убийствах
Убивший более 80 человек «ангарский маньяк» получил еще 10 лет колонии
22 ноября 2023, 07:48

Фото: istock / OlFedv

Суд в Иркутске вынес четвертый приговор ангарскому маньяку» Михаилу Попкову, который убил более 80 человек. Он получил еще 10 лет колонии по новому делу по трем эпизодам. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
В октябре 1997 года и марте 1998 года он убил двух женщин, задушив их. Их тела были найдены на берегу реки Ангара. Одну из девушек он облил бензином и поджег. В октябре 2003 года Попков убил  31-летнюю девушку в районе Ново-Ленинского кладбища, он нанес ей не меньше 40 ударов ножом.

Ангарский маньяк совершал зверства в период с  1992 по 2010 год в Иркутской области. Медицинская экспертиза установила, что он убивал их из-за патологического влечения к совершению убийств. Отмечается, что при это он признан вменяемым. 

Ранее сообщалось, что суд приговорил к 18 годам колонии 44-летнего жителя Тамбовской области, который заживо сжёг свою 40-летнюю супругу после ссоры. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также: 

Украинский морпех Свинарчук получил пожизненное за приказ убить 37 мариупольцев

В Белой Калитве был застрелен, предварительно, криминальный авторитет Борисенко

ТАСС: Погиб актёр Истринского драматического театра Максим Шахров
#суд
#приговор
#реки
#кладбища
#человек
#маньяк
#тела
Читайте нас в
ТАСС: Погиб актёр Истринского драматического театра Максим Шахров
22 ноября 2023, 00:19

Фото: iStock/gorodenkoff

На 28-м году жизни в автомобильной аварии по дороге на репетицию погиб актёр Истринского драматического театра Максим Шахров.
«Страшная весть, огромная утрата для театра, родителей, друзей, для всех, кто любил замечательного, жизнерадостного, талантливого парня, артиста Максима Шахрова», — отмечается в Telegram-канале театра.

Шахров с 2020 года был актёром Истринского муниципального драматического театра, в котором он участвовал в постановках «Тайна волшебных часов», «Укрощение строптивой» и других. В 2023 году вышел фильм «Закрытый уровень» с участием Максима Шахрова.

Читайте также:

В Подмосковье погиб 12-летний зацепер

Три актёра Серовского театра драмы попали в ДТП в Свердловской области

На МКАДе грузовик насмерть сбил человека
#истра
#актёр
#дтп
#смерть
Читайте нас в
Подмосковные спасатели достали провалившегося под лёд молодого человека
21 ноября 2023, 22:40

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса вытащили из водоёма молодого мужчину, провалившегося под лёд. Инцидент произошёл в Дмитровском городском округе, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ночью в единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонил взволнованный житель Дмитрова и попросил помочь его другу, который провалился под лёд на канале имени Москвы.
«Прибыв на место происшествия, спасатели увидели в ледяной воде 21-летнего молодого человека, который едва держался на плаву. Работники Мособлпожспаса бросили утопающему плавучий тонкий корабельный трос, а затем вытащили пловца из водоёма и передали бригаде скорой помощи», – рассказал начальник части Александр Белов
Пострадавшего доставили в Дмитровскую областную больницу с переохлаждением.
 
Читайте также:

Жителей Московской области предупредили об опасности первого льда

Подмосковные спасатели помогли матери попасть в запертую квартиру к малышу

Жителям Подмосковья разъяснят правила поведения у замерзающих водоёмов
#мособлпожспас
#безопасность
#спасатели
#канал имени москвы
#подмосковье
#московская область
#дмитров
Читайте нас в
Украинский морпех Свинарчук получил пожизненное за приказ убить 37 мариупольцев
21 ноября 2023, 22:36

Фото: iStock/I going to make a greatest artwork as I can, by my head, my hand and by my mind

Верховный суд ДНР вынес приговор украинскому морпеху Александру Свинарчуку, который отдал приказ об убийстве 37 жителей Мариуполя, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на прокуратуру ДНР.
По информации суда, в период с 28 февраля по 9 апреля 2022 года Свинарчук, находясь на боевых позициях в Мариуполе, раздавал незаконные приказы об убийстве мирных жителей. От рук его подчиненных погиб 21 человек, еще 16 удалось скрыться. 

Суд признал Свинарчука виновным в убийстве двух или более лиц, покушении на убийство двух или более лиц, а также жестоком обращении с гражданскими на оккупированной территории. Украинского военного приговорили к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.

Читайте также: 

Майора Дмытрыка осудили на 25 лет за приказ обстреливать жилые дома в ДНР

Под обстрелом ВСУ в ДНР погибла актриса и режиссёр Полина Меньших

На Сахалине военный получил три года колонии за отказ уезжать в зону СВО
#военные
#всу
#суд
#убийство
#днр
#сво
Читайте нас в
Достижения.рф