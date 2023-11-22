В Подмосковье произошла авария на складе Wildberries, вода залила сотни товаров

Фото: iStock/Vera Tikhonova
На складе сработала система пожаротушения, водой оказались залиты сотни товаров.
Baza пишет, что сначала на складе в Коледино прорвало трубу, повалил пар, а затем сработала система пожаротушения. В основном вода залила крупногабаритные товары. Сейчас их просушивают.
Ответственными могут признать администраторов блока, где прорвало трубу. Вероятно, они должны будут возместить ущерб
Читайте также:
В работе Wildberries случился сбой
ГП завершила проверку Wildberries и обязала компанию внести 20 изменений
Сотрудники полиции проводят проверку на складе Wildberries в СЦ «Белая дача»
Ответственными могут признать администраторов блока, где прорвало трубу. Вероятно, они должны будут возместить ущерб
«Ну всё, пи***, штрафы сейчас полетят», — описал ситуацию один из сотрудников.Накануне, 21 ноября, пользователи Wildberries столкнулись со сбоями в работе маркетплейса. Неполадки возникли в мобильном приложении и веб-версии. В этом смог убедиться корреспондент РИА Новости.
Читайте также:
В работе Wildberries случился сбой
ГП завершила проверку Wildberries и обязала компанию внести 20 изменений
Сотрудники полиции проводят проверку на складе Wildberries в СЦ «Белая дача»
Мария Фирсова