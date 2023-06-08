В Подмосковье пьяный военный устроил смертельное ДТП

Фото: Фотобанк Московской области
Два сослуживца погибли
ТГ-канал «Осторожно, Москва» сообщает, что ДТП случилось накануне вечером в подмосковном посёлке Монино.
Пьяный военный на автомобиле Киа врезался в припаркованный Камаз. Водителем иномарки оказался 37-летний начальник отделения подмосковной инженерно-технической военной части, который ехал с двумя сослуживцами - военными инженерами.
Водитель влетел в Камаз, который стоял на обочине. Пассажиры погибли на месте до приезда скорой помощи, сам водитель не пострадал.
Ранее сообщалось, что в Якутии шесть человек пострадали и один погиб в аварии с тягачом. РЕН ТВ пишет, что 29-летний водитель Honda Odyssey из-за поломки шаровой опоры не смог справиться с управлением, вылетел на встречную полосу и влетел в тягач, которым управлял 57-летний мужчина.
Пьяный военный на автомобиле Киа врезался в припаркованный Камаз. Водителем иномарки оказался 37-летний начальник отделения подмосковной инженерно-технической военной части, который ехал с двумя сослуживцами - военными инженерами.
Ранее сообщалось, что в Якутии шесть человек пострадали и один погиб в аварии с тягачом. РЕН ТВ пишет, что 29-летний водитель Honda Odyssey из-за поломки шаровой опоры не смог справиться с управлением, вылетел на встречную полосу и влетел в тягач, которым управлял 57-летний мужчина.
Мария Фирсова